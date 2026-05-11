「大好きすぎて飲める」と表現される食べ物の代表格であり、国民食でもある「カレー」。そんな飲める食べ物の元祖ともいえるカレーが、今回ピザハットの大人気シリーズに登場しました。

日本ピザハット株式会社は、「飲めるピザ」シリーズの新作となる「飲めるピザ チーズカレー」を5月11日から6月15日までの期間限定で発売します。

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「飲めるピザ」は、チーズがこぼれるほどたっぷり使用され、トロトロの食感でまるで飲み物のようにスルッと食べられる、期間限定の超濃厚ピザの総称。過去には「グラタン」や「ミートソース」といった様々な食べ物を“飲めるピザ”として展開し、多くの消費者から支持を集める人気シリーズです。

今回公開された画像でも、持ち上げたピザ生地からとろとろのチーズと濃厚なカレーが滝のようにこぼれ落ちる様子が確認でき、「カレーも飲みもの！？ピザも飲みもの！？」というキャッチコピーの通り、飲み干したくなるようなインパクト抜群のビジュアルは健在です。

商品は利用シーンに合わせて複数のサイズやセットが用意されています。ひとり向けには、ハットフライポテトとチキンナゲットがセットになった「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」が持ち帰り990円、配達1300円で提供され、さらに手軽なお試し価格として、ポテトのみがセットになった「ピザポテBOX」は持ち帰り700円、配達1010円から注文可能です。

また、複数人でシェアできる「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」は、持ち帰り2230円、配達3190円となっており、こちらは持ち帰りで2枚目無料、配達で2枚目半額となるお得なセットの対象ピザに指定されています。なお、本商品は耳にゴーダチーズをトッピングした専用のハンドトス生地限定での販売となります。

新商品の発売にあわせ、さらにお得なキャンペーン「MY BOX にこ得セット」も同時開催されます。

これは「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」を注文すると、2個目となる対象のMY BOX（ピザハット・マルゲリータ、ほっくりポテマヨソーセージ、テリマヨチキンのいずれか）が持ち帰り・配達ともに50%OFFとなるもので、最大650円お得に購入することが可能です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051105.html