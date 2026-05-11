人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が11日までにインスタグラムのストーリーズを更新。キャバクラ嬢などナイトワーカーの女性たちを美化する風潮について私見を述べた。

都内のクラブでホステスとして働いた経験のあるてんちむは、フォロワーから「キャバ嬢が持ち上げられてる風潮について」意見を求められ、「大前提、楽な仕事はないと思うし 職業で云々思わないからマジでどうも思わない」とした上で、「お金を稼ぐために仕事をするなら 昼職やインフルエンサーやるより人によっては夜職の方が稼げるからやりたい人が増える思想になっても全然おかしくないと思う」とした。

続けて「実際私も裁判問題の時に金稼がなきゃってなって思いついたのは真っ先に夜職だし」と自身がナイトワークに従事したきっかけを振り返り「逆に言えば昼職でそのくらい稼げるなら昼職頑張ろうってその時なってたと思う」とつづった。

「つまりはその風潮を変えたいのであれば昼職や他のお仕事の給料をもっと上げたり仕事自体に夢を見させる必要もあるしなんか国の問題な気もするし まあなんでもいいんじゃん? (飽きてきた)」とてんちむ。「ちなみに私は返済でクラブ経験したときに 好きじゃない酒飲んで興味ない相手の話聞ける夜職の人たちってすげーって思った」とホステスらへの思いをつづった。