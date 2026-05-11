現役アナウンサー、“ゼロ日婚約”が成立 “同棲”生活をスタートさせた初めての夜に2人は…スタジオMCも絶叫「これ見ていいやつ!?」 『時計じかけのマリッジ』第2話
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。
『時計じかけのマリッジ』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○夏菜「これ見ていいやつ!?」
第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ(29歳)を指名した。
朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」と好印象を抱きつつも、年齢差や結婚願望へのズレから懸念を抱く。
しかし、レストランでのデートを通じて「考え方も似てるかも」と意気投合し、ゆかは合鍵を渡すことを決意。見事“ゼロ日婚約”が成立した。
その後、“同棲”生活をスタートさせた初めての夜に、2人はまさかの急接近。リョウがゆかの髪をドライヤーで乾かしたあと、髪に顔を押し当てた状態で頭皮マッサージ。さらに、「キスするか迷う」と小声でささやき、ゆかが「ダメだよ」と艶っぽく返すやり取りに、スタジオMCの夏菜もたまらず「これ見ていいやつ!?」と絶叫するなど、大興奮の盛り上がりを見せた。
西澤アナ、”同棲”開始相手に思わず「爽やかイケメンでした…💘」スタジオも賞賛！3歳年下イケメンモデルの素顔とは？👇ABEMA『時計じかけのマリッジ』毎週火曜よる10時より無料放送中！#とけマリ- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 1, 2026
【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う
婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
『時計じかけのマリッジ』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○夏菜「これ見ていいやつ!?」
第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ(29歳)を指名した。
朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」と好印象を抱きつつも、年齢差や結婚願望へのズレから懸念を抱く。
その後、“同棲”生活をスタートさせた初めての夜に、2人はまさかの急接近。リョウがゆかの髪をドライヤーで乾かしたあと、髪に顔を押し当てた状態で頭皮マッサージ。さらに、「キスするか迷う」と小声でささやき、ゆかが「ダメだよ」と艶っぽく返すやり取りに、スタジオMCの夏菜もたまらず「これ見ていいやつ!?」と絶叫するなど、大興奮の盛り上がりを見せた。
西澤アナ、”同棲”開始相手に思わず「爽やかイケメンでした…💘」スタジオも賞賛！3歳年下イケメンモデルの素顔とは？👇ABEMA『時計じかけのマリッジ』毎週火曜よる10時より無料放送中！#とけマリ- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 1, 2026
【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う
婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。