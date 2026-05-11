氷川きよし48歳、美脚ショーパン姿にネット衝撃「素敵すぎます」「可愛い！」
歌手の氷川きよしが、11日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
そんな氷川が「夏を先取り」と投稿したのは、青空と入道雲をバックにしたオフショット。ショート丈のジャンプスーツを着た氷川が、美脚をあらわにしつつ海を満喫する様子が収められている。ファンからは「綺麗なおみ足で見惚れてます」「笑顔もお足も眩しい〜」「本当にステキ」といった反響が集まっている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）