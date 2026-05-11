ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をあしらった炭酸ガスパック！リズム「エニシーグローパック Fantasy」
スキンケアブランド「enisie（エニシー）」シリーズを展開するリズムから、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をパッケージに採用した限定デザインの炭酸ガスパックが登場。
限定パックのために開発された特別処方が採用された「エニシーグローパック Fantasy」が数量限定で発売されます☆
リズム「エニシーグローパック Fantasy」ディズニー「ミッキー＆フレンズ」炭酸ガスパック
価格：12,100円（税込）
発売日：2026年5月18日(月)
セット内容：［1料］粉末4g×5包、［2料］ジェル40g×5包／スパチュラ1本／オリジナルステッカー1枚（全3種ランダム）
販売店舗：美容サロン、リズム公式ECサイト
全国のエステサロン・理美容室・美容クリニックなどで取り扱われている炭酸ガスパック「エニシーグローパック」から特別モデルが登場。
「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターがあしらわれた限定パッケージが展開されます。
今回発売される限定パックのために開発された特別処方を採用し、スキンケアの時間をより楽しく、心弾む特別なひとときへと変えてくれる炭酸ガスパックです☆
限定パックのため開発された特別処方
美容サロン専売品として展開されている炭酸ガスパック「エニシーグローパックPRECIOUS」をベースにした「エニシーグローパック Fantasy」
今回のパックのために特別処方として、乳酸桿菌／乳発酵液（牛乳）、レモン果実エキス、セイヨウミザクラ果実エキス、カカオエキスなどの整肌成分を配合し、エニシーグローパックシリーズならではの炭酸ガスパック技術とともに、肌をすこやかな状態へ導きます。
※製品における各成分は、すべて整肌成分として配合されています
限定パッケージデザイン
パッケージには「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターがあしらわれた特別デザインを採用。
「ミッキーマウス」をはじめ「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」のアートが楽しめます。
手に取った瞬間から心がときめき、スキンケアの時間をさらに楽しく彩る限定パッケージです。
オリジナルステッカーをランダム封入
種類：全3種
今回発売される限定パッケージには、「ミッキー＆フレンズ」デザインのオリジナルステッカー全3種からいずれか1枚をランダムで封入。
どのステッカーが入っているかは開封してからのお楽しみで、コレクションとしても楽しめる特別仕様です。
公式ECサイト購入者限定キャンペーン
リズム公式ECサイトにて「エニシーグローパック Fantasy」を購入された方を対象に、限定トートバッグが当たるキャンペーンも企画中。
詳細は決定次第、リズム公式サイトにて順次配信されます。
ディズニーの「ミッキー＆フレンズ」があしらわれた、特別仕様の炭酸ガスパック。
リズムの「エニシーグローパック Fantasy」ディズニー限定パッケージは2026年5月18日より美容サロンなどで販売開始です☆
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