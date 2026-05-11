スキンケアブランド「enisie（エニシー）」シリーズを展開するリズムから、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をパッケージに採用した限定デザインの炭酸ガスパックが登場。

限定パックのために開発された特別処方が採用された「エニシーグローパック Fantasy」が数量限定で発売されます☆

リズム「エニシーグローパック Fantasy」ディズニー「ミッキー＆フレンズ」炭酸ガスパック

価格：12,100円（税込）

発売日：2026年5月18日(月)

セット内容：［1料］粉末4g×5包、［2料］ジェル40g×5包／スパチュラ1本／オリジナルステッカー1枚（全3種ランダム）

販売店舗：美容サロン、リズム公式ECサイト

全国のエステサロン・理美容室・美容クリニックなどで取り扱われている炭酸ガスパック「エニシーグローパック」から特別モデルが登場。

「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターがあしらわれた限定パッケージが展開されます。

今回発売される限定パックのために開発された特別処方を採用し、スキンケアの時間をより楽しく、心弾む特別なひとときへと変えてくれる炭酸ガスパックです☆

限定パックのため開発された特別処方

美容サロン専売品として展開されている炭酸ガスパック「エニシーグローパックPRECIOUS」をベースにした「エニシーグローパック Fantasy」

今回のパックのために特別処方として、乳酸桿菌／乳発酵液（牛乳）、レモン果実エキス、セイヨウミザクラ果実エキス、カカオエキスなどの整肌成分を配合し、エニシーグローパックシリーズならではの炭酸ガスパック技術とともに、肌をすこやかな状態へ導きます。

※製品における各成分は、すべて整肌成分として配合されています

限定パッケージデザイン

パッケージには「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターがあしらわれた特別デザインを採用。

「ミッキーマウス」をはじめ「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」のアートが楽しめます。

手に取った瞬間から心がときめき、スキンケアの時間をさらに楽しく彩る限定パッケージです。

オリジナルステッカーをランダム封入

種類：全3種

今回発売される限定パッケージには、「ミッキー＆フレンズ」デザインのオリジナルステッカー全3種からいずれか1枚をランダムで封入。

どのステッカーが入っているかは開封してからのお楽しみで、コレクションとしても楽しめる特別仕様です。

公式ECサイト購入者限定キャンペーン

リズム公式ECサイトにて「エニシーグローパック Fantasy」を購入された方を対象に、限定トートバッグが当たるキャンペーンも企画中。

詳細は決定次第、リズム公式サイトにて順次配信されます。

ディズニーの「ミッキー＆フレンズ」があしらわれた、特別仕様の炭酸ガスパック。

リズムの「エニシーグローパック Fantasy」ディズニー限定パッケージは2026年5月18日より美容サロンなどで販売開始です☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をあしらった炭酸ガスパック！リズム「エニシーグローパック Fantasy」 appeared first on Dtimes.