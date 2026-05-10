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いよいよツーリングシーズンの幕開け！今年の春ツーリングはどこへ行きますか？

今回はツーリングマップル取材陣が、自身の担当エリアから「県」を一つピックアップ。その県で春にオススメのツーリングスポットを紹介してもらいます。

『ツーリングマップル九州沖縄』取材担当の坂口さんが選んだのは「鹿児島県」です。紹介している「おすすめスポット」はどこでしょうか。早速どうぞ！

著・坂口 まさえ

Route！掲載日：2026年3月3日

【春の鹿児島県へGO！】

今回鹿児島県を選んだのは、地元であることはもちろんですが、「暖かい」というのがあります。最近、夏は北海道でさえも40℃越えるほど、どのエリアも猛暑になってしまいますが、冬～春にかけては南の恩恵を感じずにはいられません。

とくにバイクだと、手が冷たくないとか、風が心地良いなど、ライダーにとって嬉しい気候・季節な鹿児島県。一斉に咲き始めた花々も景勝地を彩り、春のツーリングにおすすめのエリアです。

【鹿児島県】春に行きたいスポットと時期一覧

１．オアシスケア吉野公園のツツジとアヤメ

花の見ごろ：4月下旬～5月上旬（ツツジ）、4月下旬頃（アヤメ）

２．和気公園（和氣神社）の藤

花の見ごろ：4月下旬～5月上旬

３．池田湖の春の花

花の見ごろ：3月上旬～4月下旬※花の種類により時期は異なる

４．かのやばら祭り2026（かのやばら園）

開催期間∶4月25日～5月31日

５．吹上浜の「砂の祭典」

開催期間：5月3日～5日

１．オアシスケア吉野公園のツツジ［4月下旬～5月上旬］

鹿児島市内から約30分とアクセスが良い、高台にある30ヘクタールの広い公園で、四季の花々を楽しめる。園内にある桜は11種類で、少しずつ開花時期が違うので、2月下旬から4月下旬頃まで花見を楽しめる。また、4月下旬からはツツジやアヤメの花が咲く。園内の展望台は、錦江湾、桜島を眼前に眺められるビュースポット。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.55 K-2

満開のツツジ。目の前には桜島（画像引用：まっぷるウェブ）

近隣には、薩摩藩島津家の別荘地であった「仙厳園（せんがえん）」［ツーリングマップル九州沖縄 P.55 K-3］や「尚古集成館（しょうこしゅうせいかん）」［ツーリングマップル九州沖縄 P.55 K-3］など観光スポットも多いので、鹿児島市内観光とセットで巡るのがおすすめ。

広大な敷地に広がる仙厳園の庭園。桜島も見える

仙厳園の敷地内には「猫神社」がある

２．和気公園の藤［4月下旬～5月初旬］

坂本龍馬が新婚旅行で立寄ったとされる和気神社（和氣神社）に隣接する公園は、全国各地の23種類107本の藤が4月中旬頃から咲き、毎年その期間は霧島市の春の名物詩として多くの見物客が訪れる。また、和気神社は交通安全のご利益もあるので、是非参拝を。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.52 D-4

見ごろは4月下旬～5月初旬

大隅國に流された和氣清麻呂を祀り、清麻呂を護衛したといわれるイノシシに由来して、狛猪が鎮座している

和気神社の巨大絵馬も見事。迫力に圧倒される

周辺には「犬飼滝」［ツーリングマップル九州沖縄 P.52 D-4］や温泉郷が点在しているので、「藤の花」鑑賞とあわせて、霧島ツーリングも楽しんでみよう。

新かごしま百景のひとつ。高さ36m、幅22mの豪快な「犬飼の滝」

３．池田湖［3月上旬～4月下旬※花の種類による］

鹿児島県薩摩半島の南部に位置する指宿市は、砂蒸し温泉で有名ですが、地熱を使った栽培も盛んで、その恩恵か冬でも植物が育ち、1年を通してさまざまな花が楽しめるエリア。

その中でも、おすすめは池田湖から眺める、花と開聞岳の風景。県道28号線沿いのイッシー像がある遊園地（ツーリングマップル九州沖縄に掲載している「池田湖パラダイス」の付近だが、残念ながら店舗は閉店）は、季節の花と池田湖、開聞岳を望む絶景のスポット。春はポピーやハナビシソウ、夏はヒマワリなどで彩られる。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.59 K-7

池田湖畔のハナビシソウ ©指宿市観光課

池田湖のイッシー像。昭和を感じさせるネーミングや像にホッコリする

また、池田湖から長崎鼻、開聞岳一帯でも、あちこちで季節の花に出会えるので、周遊するのがおすすめ。

JR本土最南端の駅「西大山駅」。この一帯もお花スポット

４．かのやばら祭り2026（かのやばら園）［４月25日(土)～５月31日(日)］

霧島ヶ丘公園内にあるばら園。4000種5万株のバラを植栽しており、さまざまな世界のバラを見ることができる。春と秋のバラが見ごろの時期に「かのやばら祭り」が開催されて、春の季節はちょどゴールデンウイークごろに見ごろを迎える。

霧島ヶ丘公園には、ほかにキャンプ場やレストランなど施設が充実。展望台からは錦江湾や桜島、開聞岳など鹿児島の代表的な自然が眺望できる魅力的なスポットだ。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.60 F-4

かのやばら園（画像引用：まっぷるウェブ）

霧島ヶ丘公園の近くにある「荒平天神（菅原神社）」［ツーリングマップル九州沖縄 P.60 E-3］。パワースポットとして人気

こちらも公園から近い「ユクサおおすみ海の学校」［ツーリングマップル九州沖縄 P.60 E-3］。小学校をリノベした宿泊＆体験施設で抜群のロケーション

5．吹上浜「砂の祭典」［5月3日～5日］

日本の三大砂丘のひとつ「吹上浜」エリアで開催される、「砂の祭典」が2026年も開催。以前は吹上浜近くの会場で開催されていましたが、コロナ渦以来、密防止対策で南さつま市役所を中心に3つの会場に分散して開催している。

開催は3日間だけど、その前後、会場付近では砂像を造る様子や、解体する様子などを見ることができて、ゴールデンウイーク期間の南さつま市内はお祭りモードでじつに楽しい。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.59 C-2

開催期間中は大小さまざまな砂の彫刻が展示される（画像引用：まっぷるウェブ）

開催期間外に吹上浜海浜公園を訪れたときに設置されていた砂像。開催中は、より大規模な砂像が街中を賑わせる

約50kmの砂丘が続く「吹上浜」。東シナ海に沈む夕景もおすすめ。春から秋にかけては潮干狩りが楽しめる

周辺は吹上浜のほか、海浜公園、史跡など観光スポットも多いのでツーリングにおすすめのエリア。

メイン会場（市役所）近くにある、「鹿児島交通加世田バスセンター」。かつての鹿児島交通枕崎線（南薩線）の駅跡で、かつて使用していた車両が保存展示されている。南薩鉄道記念館もある

開催エリアにある、焼酎神を祀る竹屋（たかや）神社［ツーリングマップル九州沖縄 P.59 C-2］。南さつま市には7つの焼酎蔵があるので、蔵めぐりもおすすめ

春の鹿児島県おすすめツーリングスポット、いかがだったでしょうか。「ツーリングマップル」にはこれ以外にもたくさんの道やスポットが掲載されています。

今回、坂口さんが紹介してくれた5つのスポットと組み合わせて、自分だけのツーリングコースを作り、出かけてみましょう！

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この記事では「ツーリングマップル」協力のもと、MOBY編集部で記事を再編集。今後もさまざまなバイク情報を取り上げていきます。