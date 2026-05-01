プレミアリーグ 25/26の第36節 バーンリーとアストンビラの試合が、5月10日22:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ユーリ・ティーレマンス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。バーンリーのジェイドン・アンソニー（FW）がゴールを決めてバーンリーが先制。

しかし、42分アストンビラが同点に追いつく。ジョン・マッギン（MF）のアシストからロス・バークリー（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分アストンビラが逆転。エミリアノ・マルティネス（GK）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、58分バーンリーのハンニバル・メジブリ（MF）のアシストからジアン・フレミング（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、バーンリーは60分にジアン・フレミング（MF）に、またアストンビラは49分にタイロン・ミングス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 00:10:10 更新