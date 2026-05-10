[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](ユーロボルフ)

※23:45開始

<出場メンバー>

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 5 M. Rente

DF 43 M. Peersman

MF 8 T. de Jonge

MF 10 Y. Taha

MF 14 J. Schreuders

MF 17 D. van der Werff

MF 18 T. Land

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 15 E. van der Laan

DF 16 T. Mercera

DF 22 S. Bouland

MF 7 T. Hernes

MF 20 M. Seuntjens

MF 44 J. Dillema

FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン

FW 27 Rui Mendes

FW 34 R. Metu

監督

Dick Lukkien

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 14 エリ・ダサ

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 3 フィリップ・サンドレル

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 10 チャロン・チェリー

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 11 バサル・オナル

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります