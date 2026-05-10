フローニンゲンvsNEC スタメン発表
[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](ユーロボルフ)
※23:45開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
MF 7 T. Hernes
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 3 フィリップ・サンドレル
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 10 チャロン・チェリー
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 11 バサル・オナル
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
※23:45開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 8 T. de Jonge
MF 10 Y. Taha
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
MF 7 T. Hernes
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 3 フィリップ・サンドレル
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 10 チャロン・チェリー
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 11 バサル・オナル
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります