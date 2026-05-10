村上は4の0…5回には失策も

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場するも4打数無安打に終わった。一方で守備では、地元放送局から“注文”がつけられる場面があった。

まずは3回2死一、二塁の場面だ。ローリーが一塁方向にファウルフライを打ち上げると、村上が猛ダッシュ。しかし右翼のケルニックも追っていた。両者ともにキャッチできずに終わると、1980年にサイ・ヤング賞を獲得した解説のスティーブ・ストーン氏は「ケルニックは『I got it』とアピールしないといけません。ムネにとっては（背走しているので）非常に難しいプレーだからです。彼が言っていれば、ムネはどいていたでしょう。衝突しそうになりました」と指摘した。

その上で「ムラカミも追い過ぎました。ご覧の通り、キャッチできる可能性は低かったです。右翼手の方がずっと簡単なプレーでした」と、村上が必要以上に打球を追っていたことに言及。結果的にローリーは凡退したものの、もったいないプレーだった。

そして4-0とリードした5回の守備でも、拙いプレーがあった。無死一塁から一塁前へゴロが飛ぶと、村上は逆シングルで捕球を試みたが、ボールがポロリ。1アウトも取れずにオールセーフとなった。村上にはエラーが記録された。

ストーン氏は「4点リードで（ケイが好投している）こういう状況であれば、与えてくれたアウトを（ありがたく）もらうべきです。ムネは一塁ではなく、二塁に投げようとしていました。残念ながら（マリナーズは）チャンスを迎えました。うまくハンドリングをすることができませんでした」と落胆した。（Full-Count編集部）