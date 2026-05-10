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「意外と知らない」dポイント5つ星の残酷な罠。維持するほど「大赤字」になる本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【実は罠】dポイント5つ星ランクの残酷な闇。維持するほど「大赤字」になる本当の理由」を公開した。動画では、dポイントクラブのランク制度における最上位「5つ星」の維持難易度と、その実態について詳しく解説している。



動画にはドックんとモコが出演し、3ヶ月間の累計獲得ポイントで決まるランク制度の仕組みを説明。5つ星になるには月平均1,667ポイント、3ヶ月で5,000ポイントを貯める必要があるという。



しかし、ここに「最大の落とし穴」があると指摘する。キャンペーンで得た期間・用途限定ポイントはランク判定にカウントされず、ランクも1ヶ月ごとに変動する。さらに、ランク特典で得た加算ポイントも次回の判定対象外となる。そのため、自力で毎月高額な決済やサービス利用を続けなければならない「終わりのないマラソン」に陥ると警鐘を鳴らす。



5つ星で得られるポイント倍率アップや料金充当特典は一見魅力的だが、無理に上位ランクを維持するために不要な出費をすれば本末転倒になる。ドックんは「結果的になるものであり無理して目指すものではない」と断言し、無駄な努力になる可能性を示唆した。



動画の後半では、ユーザーの利用状況に応じた最適なランクを紹介。ドコモのサービスに全集中している「ドコモ経済圏の覇者」は5つ星、合理的に必要なものだけを選ぶ「スマート賢者」は4つ星、料金を最小限に抑える「風来のミニマリスト」は3つ星が最適解だとしている。無理をせず、自分のライフスタイルに合わせて「楽しくお得にポイントと付き合っていくのが正解」であると結論付けた。