俳優の志田未来さんが10日、自身のインスタグラムを更新。33才の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 志田未来 】 「33歳もがんばります」 誕生日を迎え 祝福の声が殺到 「素敵な女性になった」「年齢不詳の美少女」「30代に見えないです」



志田さんは、「33歳♡初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」と、１年間の抱負をひとこと。

「HAPPY BIRTHDAY MIRAI」と志田さんの名前が描かれたバースデープレートを手に持ち、満面の笑みを浮かべる志田さんの写真が添えられています。





さらに、「家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝を口にし、「皆様、これからも応援よろしくお願いします」と締めくくりました。





この投稿にファンからは「ゾロ目お誕生日おめでとう」「『14才の母』の頃から応援しています」「素敵な女性になりましたね」などと、子役時代から活躍し続ける志田さんを長年応援するファンからの祝福コメントが相次いだほか、「30代に見えないです」「相変わらず年齢不詳の美少女」など、変わらない笑顔を称賛する声も寄せられました。







【担当：芸能情報ステーション】