朝ドラ『風、薫る』で「珍しいですね」… 羽海野チカ氏が主人公2人を公式イラスト化「永久保存」「可愛いよぉー」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが10日に更新され、漫画家・羽海野チカ氏の描き下ろしイラストが公開された。
【画像】羽海野チカが描いたりん（見上）と直美（上坂）
「#羽海野チカさんによる、りんと直美の描き下ろしイラストを初公開！」として、りん（見上）と直美（上坂）のナース姿が描かれた。
「『風、薫る』をご覧いただいている羽海野さんならではの、ふたりの表情にもぜひご注目ください」と呼びかけている。
視聴者からは「お2人の特徴をしっかりと掴んだ可愛いイラスト!!」「可愛いよぉー」「朝ドラの公式イラスト化は珍しいですね、初かな？」「元ナースなので、ドラマ好き過ぎだし、羽海野チカさん大好きだし、もう永久保存のイラストです！」など、多数の声が届いている。
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる2人の成長を描くバディドラマ。明治という激動の時代を背景に、看護の世界へ飛び込んだ女性たちの葛藤と挑戦を映し出す。
【画像】羽海野チカが描いたりん（見上）と直美（上坂）
「#羽海野チカさんによる、りんと直美の描き下ろしイラストを初公開！」として、りん（見上）と直美（上坂）のナース姿が描かれた。
視聴者からは「お2人の特徴をしっかりと掴んだ可愛いイラスト!!」「可愛いよぉー」「朝ドラの公式イラスト化は珍しいですね、初かな？」「元ナースなので、ドラマ好き過ぎだし、羽海野チカさん大好きだし、もう永久保存のイラストです！」など、多数の声が届いている。
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる2人の成長を描くバディドラマ。明治という激動の時代を背景に、看護の世界へ飛び込んだ女性たちの葛藤と挑戦を映し出す。