¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¤òºþ¿·¡¡LANEIGE¤È¥³¥é¥Ü¡¡º£²Æ¤«¤é½ç¼¡Æ³Æþ
¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¸þ¤±¤Î¿·¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òº£²Æ¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎLANEIGE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æâ¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿14¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ·¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¡£¼ÒÆâ¥Á¡¼¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ý¡¼¥Á¤È¥¹¥ê¥à¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì7¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£³Æ¥Ð¥Ã¥°¤Î³°Â¦¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÌ¾¤ÈÃÏÍýºÂÉ¸¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤µ¤ì¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÅÔ»Ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é´üÅ¸³«¤Ç¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥¯¥é¥Ó¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¢¥¢¥Ç¥£¥¹¥¢¥Ù¥Ð¡¢¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î½¢¹Ò7ÅÔ»Ô¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£³Æ¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º®ºÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åë¾è¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢LANEIGE¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤âÆ±º¤¹¤ë¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÈLANEIGE¤È¤ÎÄó·È¤Ï½é¤á¤Æ¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µ¡Æâ´Ä¶¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê²÷Å¬À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡Ö¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£