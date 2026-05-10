ゆうちゃみ、“激推し”のアイドルグループを告白「めっちゃぶっ刺さりましたね、私の心に」
モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が8日放送、TBSラジオ「純烈・酒井一圭 BRAND−NEW MORNING」（毎週金曜 午前5：00）にゲスト出演。番組内で“推しグループ”を明かした。
【写真】ゆうちゃみも激推し！人気“爆発中”のモナキ
トーク中突然、ゆうちゃみは「ちょっとぶっこんでいいですか？」と切り出し、「私、モナキめっちゃ好きなんですよ。おヨネが」と告白。同グループは純烈の弟分として4月8日にデビューした4人組グループで、酒井がプロデュースしている。
ゆうちゃみは「ほんまにおめでとうございます」とデビューを祝福し、同グループのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の“曲フリ”を元気よく真似してみせた。
TikTokを中心に話題になっていたことからゆうちゃみもハマったようで、「めっちゃぶっ刺さりましたね、私の心に」「MVもめっちゃよくて好きなんです。昨日もちょうどマネジャーさんと見てて、“ほんまにいいよな”って。キラキラしてて」と絶賛した。
酒井が「こうなればええなと思ってたけど、ちょっとバズりすぎやわ」と驚きを口にすると、ゆうちゃみは「酒井さんが書類選考してる動画も見ましたからね」と明かし、「推し活です」とうれしそうに声を弾ませた。
【写真】ゆうちゃみも激推し！人気“爆発中”のモナキ
トーク中突然、ゆうちゃみは「ちょっとぶっこんでいいですか？」と切り出し、「私、モナキめっちゃ好きなんですよ。おヨネが」と告白。同グループは純烈の弟分として4月8日にデビューした4人組グループで、酒井がプロデュースしている。
TikTokを中心に話題になっていたことからゆうちゃみもハマったようで、「めっちゃぶっ刺さりましたね、私の心に」「MVもめっちゃよくて好きなんです。昨日もちょうどマネジャーさんと見てて、“ほんまにいいよな”って。キラキラしてて」と絶賛した。
酒井が「こうなればええなと思ってたけど、ちょっとバズりすぎやわ」と驚きを口にすると、ゆうちゃみは「酒井さんが書類選考してる動画も見ましたからね」と明かし、「推し活です」とうれしそうに声を弾ませた。