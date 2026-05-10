奈緒、看護師姿・介護職姿・保育士姿を一気に披露 レバウェル新CMの動画が公開
俳優・奈緒が、あす11日より放映開始される、医療・介護・保育・ヘルスケア業界の求人・転職プラットフォーム「レバウェル」新CM『身近な人の決断』篇に出演する。奈緒が、看護師・介護職・保育士の3役を演じる。
【動画】奈緒、看護師・介護職・保育士の3役
看護師役では、夜勤中のスタッフステーションで先輩の転職の話を聞き、「じつは私も…」と話を切り出そうとした瞬間にPHSが鳴り、伝えたかった言葉を飲み込みながら患者のもとへ向かう。
介護職役では、最終出勤日を迎える同僚とともに移動介助を行う中で、施設の入居者が同僚に「自分に合った場所なんて、動いてみないと分からないわよ」という言葉をかける。
さらに、保育士役では、後輩から「地元、帰ることにしたんです」と告げられ、その後「向こうでも保育士続けるつもりです」という言葉にホッとしつつ、自身の将来に思いを巡らせる。
CM楽曲「WELL-come」は、絢香が書き下ろした新曲。「誰かを想って差し出した手が巡り巡って自分を支える強さへと変わる」という、“優しさが循環する力”への想いが込められている。
【動画】奈緒、看護師・介護職・保育士の3役
看護師役では、夜勤中のスタッフステーションで先輩の転職の話を聞き、「じつは私も…」と話を切り出そうとした瞬間にPHSが鳴り、伝えたかった言葉を飲み込みながら患者のもとへ向かう。
さらに、保育士役では、後輩から「地元、帰ることにしたんです」と告げられ、その後「向こうでも保育士続けるつもりです」という言葉にホッとしつつ、自身の将来に思いを巡らせる。
CM楽曲「WELL-come」は、絢香が書き下ろした新曲。「誰かを想って差し出した手が巡り巡って自分を支える強さへと変わる」という、“優しさが循環する力”への想いが込められている。