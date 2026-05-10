女子小学生の「将来なりたい職業」ランキング！ 同率2位は「美容師」と「看護師」、では1位は？
日本FP協会は、2025年に実施した第19回「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」の応募作品1383点に基づいた「将来なりたい職業」の集計結果を発表しました。今回は、そのうちの女子小学生697人の集計結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
コンクールでは、作文とあわせて、夢の実現に向けた具体的な計画書「ライフプランシート」を作成することで、目標に向かって進む大切さを学んでいるようです。
作文コンクールを通じて、自分の将来の夢とそれに必要なお金について考える機会が提供されています。
女子児童の間で毎年変わらぬ高い人気を誇っています。多くの子供たちが憧れる職業であり、ライフプランを描きながら夢の実現に向けた思いが作文にはつづられています。
(文:All About ニュース編集部)
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同率2位：美容師2位は、昨年度の5位から順位を伸ばし、31票を集めてランクインした「美容師」でした。
コンクールでは、作文とあわせて、夢の実現に向けた具体的な計画書「ライフプランシート」を作成することで、目標に向かって進む大切さを学んでいるようです。
同率2位：看護師同じく2位は、昨年度の6位から大きく順位を上げた「看護師」でした。
作文コンクールを通じて、自分の将来の夢とそれに必要なお金について考える機会が提供されています。
1位：保育士1位は、昨年度同様の「保育士」でした。
女子児童の間で毎年変わらぬ高い人気を誇っています。多くの子供たちが憧れる職業であり、ライフプランを描きながら夢の実現に向けた思いが作文にはつづられています。
(文:All About ニュース編集部)