株式投資では、「急騰した株に飛び乗るべきか」は多くの人が悩むポイントです。勢いに乗ってさらに上がる銘柄もあれば、そこが天井となって急落するケースもあります。では、株で稼いでいる人は、こうした局面で何を基準に判断しているのでしょうか？ 「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートを活用した売買判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

急騰した株は「買い」か？ それとも「高値掴み」か？

好材料が出て株価が急上昇したとき、私たちは迷います。

「今から乗っても間に合うのか？」

「いや、もう高すぎて、ここから買うのは危険ではないか？」

『株トレ』の中で窪田さんは、売買高の変化が、1つの重要な判断の基準になると伝えています。

株価の上昇とともに売買高も高水準で推移している場合は、多くの投資家が好材料を評価して買いに動いており、売買が活発になっている証拠です。

一方で、株価が上がっても、すぐに売買高が細ってしまうケースには注意が必要です。買いが続かないということは、大した材料ではなく、一過性の上昇である可能性に留意すべきです。

半値押しなら、まだ上昇の勢いが続いている

では、具体的にチャートをどう読み解けばいいのでしょうか。例として、次のチャートを見てみましょう。株価は、1,000円から急騰し、1,100円の高値を付けた後、1,070円まで落ちてきています。

「一般的に、株価が急上昇した直後の下げが、上昇幅の半値より小さい間は、上昇の勢いが続いていると見なすことができる」と窪田さんは本書で伝えています。

このチャートの場合、1,000円から1,100円まで上昇したため、半値押しの水準は1,050円。株価が1,050円を下回らない限り、上昇の勢いは続いていると見なせます。

窪田さんは、チャートを使ったトレードが上手い人ほど、上昇トレンドの株を長く持ち続け、利益を伸ばすと強調しています。急騰した株を前にして迷った時は、売買高の変化を一つの判断基準として活用してみてはいかがでしょうか。

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