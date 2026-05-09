前節フル出場で躍動したブライトン三笘薫が３試合連続の先発！ 最下位ウルブス戦で今季４ゴール目を奪えるか
現地５月９日に開催されるプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンは、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が３試合連続で名を連ねた。
前節のニューカッスル戦（１−３）は、定位置の左サイドハーフに入ったなか、絶妙なラストパスで決定機を創出するなど躍動。後半からは右サイドハーフのヤンクバ・ミンテとポジションを入れ替えてプレーするなど、フル出場を果たした。
今季のプレミアリーグは残り３試合となったなか、三笘は今季４点目を奪えるか。試合は日本時間の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が３試合連続で名を連ねた。
前節のニューカッスル戦（１−３）は、定位置の左サイドハーフに入ったなか、絶妙なラストパスで決定機を創出するなど躍動。後半からは右サイドハーフのヤンクバ・ミンテとポジションを入れ替えてプレーするなど、フル出場を果たした。
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