モデル・女優の冨永愛(43)が8日、自身のインスタグラムを更新し、パートナーである俳優・山本一賢（いっけん＝40）との2ショットを公開した。



【写真】レアな2ショットでラブラブ姿 山本のチキンをパクッとかじる

「料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ いつも心からのサポートをありがとう」とコメント。山本の“変貌ぶり”を明かすとともに、感謝の思いを伝えた。街を歩く姿はファッション雑誌そのもの。山本が持つチキンに冨永がかぶりつくラブラブショットもスタイリッシュに見える。



冨永は7日のインスタで出産を報告したばかり。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と山本を含む周囲の助けがあったことを明かしていた。「章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です」と子育てに尽力していることをつづっていた。



8日には自身のYouTubeチャンネルに動画を掲載し、21年ぶりの出産への思いを吐露。「ひと仕事だわ。すごいお仕事だったなと改めて思ってます」と語った。一方で「安産でした」と比較的スムーズだったことも明かした。また「無痛分娩」だったことも語った。



長男の時との違いについては、ネットの進化に助けられたと語った。買い物に行かなくても通販で物が買えたり、出産の情報もスマホで検索できるようになっていることに言及。Netflixのドラマや映画が癒やしになっていることも明かしていた。



冨永は2005年に出産した第1子の章胤（あきつぐ＝現在はモデル）をシングルマザーとして育てた。



（よろず～ニュース編集部）