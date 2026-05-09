プロ野球セ・リーグは9日、3試合が行われました。

首位ヤクルトは4回までに4得点を奪い序盤からリードを広げる展開。先発の松本健吾投手は8回被安打1無失点の好投で、広島打線にチャンスをほぼ作らせず、無傷の4勝目を飾りました。ヤクルトは3連勝で首位をガッチリキープ。広島は本拠地で連敗で、カード負け越しとなりました。

DeNAは1点を追いかける8回に蝦名達夫選手、度会隆輝選手のタイムリーで逆転に成功。敵地甲子園で連勝を飾り、カード勝ち越しを決めました。阪神は2カード連続での負け越し。先発の大竹耕太郎投手は7回まで無失点の好投を見せるも、8回に3失点。力投は報われませんでした。

中日は先発の大野雄大投手が7回無失点の好投。打線は2回に田中幹也選手の先制タイムリー。5回には走塁妨害などで3点を奪い、リードを広げました。2点差に迫られるも、9回は松山晋也投手が抑えて逃げ切り勝ちで2カード連続の勝ち越し。一方の巨人は3連敗を喫しました。

順位は5月6勝2敗と好調の首位ヤクルトが2位阪神とのゲーム差を『2』に広げています。DeNAは貯金『1』とし3位浮上。巨人は借金『1』となり4位に順位を落としました。中日は今季初の最下位を脱し、単独5位浮上。勝率の差で下回った広島は、今季初の最下位に転落。借金は今季ワーストの『8』となっています。

＜9日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 4-0 広島

勝利【ヤクルト】松本健吾(4勝)

敗戦【広島】岡本駿(1勝2敗)

本塁打【ヤクルト】澤井廉1号

◆DeNA 3-1 阪神

勝利【DeNA】ルイーズ(1勝)

敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝1敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃(9S)

◆中日 4-2 巨人勝利【中日】大野雄大(4勝1敗)敗戦【巨人】田中将大(3勝1敗)セーブ【中日】松山晋也(1敗6S)本塁打【巨人】丸佳浩1号