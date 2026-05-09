【KCON JAPAN】JO1、“貫録たっぷり”初のヘッドライナー 金城碧海にツッコみ殺到
グローバルボーイズグループ・JO1（川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮
ヘッドライナーを務めるJO1は、ラストに登場。赤い衣装をまとい、貫録を感じさせた。
豆原は「僕たち何回も『KCON』に出演させていただいているのですが、初めてのヘッドライナーとしてかまし上げ、ぶち上げ、ガンガン行きたいと思う」と気合十分。金城は「ひとつだけ」と言いつつ、「緊張感を消す、体をリラックスさせる、声を出す！出せますよね！」と呼びかけ。「ひとつじゃないんかい！」とツッコまれながら、和やかな雰囲気でステージを後にした。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮
ヘッドライナーを務めるJO1は、ラストに登場。赤い衣装をまとい、貫録を感じさせた。
豆原は「僕たち何回も『KCON』に出演させていただいているのですが、初めてのヘッドライナーとしてかまし上げ、ぶち上げ、ガンガン行きたいと思う」と気合十分。金城は「ひとつだけ」と言いつつ、「緊張感を消す、体をリラックスさせる、声を出す！出せますよね！」と呼びかけ。「ひとつじゃないんかい！」とツッコまれながら、和やかな雰囲気でステージを後にした。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。