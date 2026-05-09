◇ラグビー リーグワン第１８節 埼玉 ４５―０ ＢＬ東京（９日、熊谷ラグビー場）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉が６位ＢＬ東京を４５―０で下した。１６勝目（２敗）で勝ち点を６４とし、プレーオフ（ＰＯ）で準決勝（３０〜３１日、秩父宮）から戦う２位以上が確定。２連覇王者のＢＬ東京は１０敗目（８勝）で６位が決まり、ＰＯ準々決勝は２４日にＲＳ３位の相手と戦う。

先制は埼玉。キックオフから敵陣でボールを確保。トライエリアまで約４０メートルの位置でボールを受けたＣＴＢ長田智希が、守り３人をかわしてトライ。開始からわずか２０秒で得点する。追加点は同１４分。自陣での守りから、右サイドでＷＴＢ竹山晃暉が相手のロングパスをインターセプト。無人の敵陣を駆け抜けトライ、キックも決まり１４―０。

埼玉は前半２１分。フッカー坂手淳史が敵陣でゲインすると、この日トップリーグを通じて１００キャップの節目を迎えたＳＯ山沢拓也がボールを受け、ＣＴＢ長田とのパス交換からトライ。３連続トライで２１―０とリードを広げる。同３９分、埼玉は敵トライエリア前のスクラムから左へ展開し、大外のＷＴＢ竹山が右隅にこの日２トライ目。２６―０とし、前半を折り返した。

後半は６分、埼玉は敵陣左サイドのスクラムを起点に右へ展開、ＷＴＢ竹山がビッグゲインを切り、サポートに走ったＣＴＢ谷山隼大に渡ってトライ。キックも決まり、３３―０とリードが広がる。同２４分には、敵陣右サイド２２メートル外でボールを受けたフッカー佐藤健次がラン、相手ＢＫの猛追もかわす快足でトライを挙げる。トドメは後半３０分。自陣でトライラインを背負いながら守り、相手がこぼしたボールをＣＴＢ長田が捕球。一気に加速し、約１００メートルを走りきってチーム７トライ目。４５―０とする。

ホーム最終戦に１万９２４４人が集った熊谷。埼玉は、昨年１２月に４６―０で制した開幕戦から、２連覇王者を相手に２戦連続で完封勝利。５季連続で進むＰＯ、そして４季ぶりの優勝へ弾みをつけた。