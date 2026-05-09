【続・バツイチ息子は、狂ってた…】「君は素敵だね」都会的な男性にドキッ！＜第3話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第3話 都会からきた王子様【エミの気持ち】
【編集部コメント】
洗練されたおしゃれなスーツを身にまとい、高級な時計をしているタダシさん。エミさんの目には「都会的で今までにいなかったタイプ」と映り、輝いて見えているようです。しかもタダシさんは言葉の端々に、エミさんに一目惚れしたかのような雰囲気を漂わせて……。なんだかドキドキしてしまいますね。このままタダシさんと恋愛関係に進むのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第3話 都会からきた王子様【エミの気持ち】
【編集部コメント】
洗練されたおしゃれなスーツを身にまとい、高級な時計をしているタダシさん。エミさんの目には「都会的で今までにいなかったタイプ」と映り、輝いて見えているようです。しかもタダシさんは言葉の端々に、エミさんに一目惚れしたかのような雰囲気を漂わせて……。なんだかドキドキしてしまいますね。このままタダシさんと恋愛関係に進むのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子