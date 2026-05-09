本拠地マリナーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。第1打席で先制となる15号を左翼席に運んだ。これでシーズン63発ペースとなった。シカゴ放送局もあまりのパワーに唖然としていた。

逆方向に放り込んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えた。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に吸い込まれた。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツネットワーク」もいきなりの一発に大興奮。実況のジョン・シュリフェン氏が「レフトへ高く上がった！ アロサレーナがフェンス際へ……入ったー！ ムラカミが金曜の夜、特大の花火を打ち上げた」と伝えると、解説のスティーブ・ストーン氏は村上のパワーに唖然。「ムラカミの当たりに関しては、センターから強い逆風が吹いていた」と振り返り、「本来なら押し戻されるはずの打球を叩き込んだ。彼のパワーがいかに凄まじいか、よく分かる」と驚いていた。

3試合ぶりの今季15号で再びジャッジ（ヤンキース）に並び、メジャートップとなった。年間に換算すると63発ペースで本塁打を量産している。



（THE ANSWER編集部）