2027年に発売と噂の「20周年iPhone」にソリッドステート式ボタンが搭載される可能性が浮上しました。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、同モデルでは従来の物理ボタンが、振動（触覚フィードバック）によるソリッドステート式ボタンに置き換えられるとのこと。手袋をしていたり、手が濡れていたり、ケースを装着していても、このボタンはきちんと動作するようです。

20周年モデルは、超低消費電力で動作するマイクロプロセッサを搭載することによって、バッテリーが空になり端末の電源が切れている場合でもソリッドステート式ボタンが機能するとも言われています。

同モデルは、デバイスの四辺すべてに向かって湾曲するディスプレイを搭載し、切り欠きもベゼルもない1枚のガラス板のようになるという見方が有力です。ソリッドステート式ボタンもそんなデザインに合わせて開発されている可能性があります。

過去に何度も噂になるも、まだ実現していないiPhoneのソリッドステート式ボタン搭載。20周年モデルでついに実装されるのかどうか注目です。

Source: MacRumors

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