友人家族が「ハワイなら子ども連れでも過ごしやすい」と言っていました。たしかに海も買い物も楽しめそうですが、長時間の移動と旅費を考えると本当に家族向きでしょうか？

ハワイが子ども連れに向いているといわれる理由

ハワイ はよく名前が挙がります。海や買い物を楽しめるだけでなく、 ホテル や飲食店も多いため、 家族 で過ごしやすいイメージを持つ人も多いでしょう。 一方で、日本からの移動時間は長く、 家族 全員分の旅費も必要です。 ハワイ が本当に 家族 向きかどうかは、楽しみ方だけでなく、移動の負担や費用面も含めて考えることが大切です。 本記事では、子ども連れで ハワイ に行くメリットや注意点、 家族 3～4人でかかる旅費の目安について解説します。

ハワイが家族旅行に選ばれやすい理由は、子どもと大人が同じ場所で楽しみやすい点にあります。ワイキキ周辺であれば、ビーチやホテル、飲食店、ショッピング施設が比較的近くにまとまっています。

そのため、午前中は海で遊び、午後は買い物をして、夕方はホテルで休むなど、子どもの様子に合わせて予定を調整しやすい点が魅力です。

また、観光地として整っているため、子ども連れで利用しやすい飲食店や、家族向けの宿泊施設も選びやすい傾向があります。特に小学生以上の子どもであれば、海遊びや動物園のほかに、現地の食事や買い物なども一緒に楽しめます。こうした家族全員で同じ時間を過ごしやすい点も、ハワイ旅行の魅力でしょう。



長時間移動と時差は家族旅行の大きな負担になる

一方で、日本からホノルルまでは長時間のフライトになり、到着後は時差の影響も受ける人は多いです。また、子どもが機内で眠れない場合は親も十分に休めず、到着初日から疲れを感じやすくなります。そのため、ハワイ旅行では移動の負担を軽く考えないほうがよいでしょう。

特に3泊5日のような短い日程では、移動の疲れが残ったまま観光を詰め込むことになりがちです。そのような場合は子どもがぐずったり、体調を崩したりする可能性があります。負担を減らすにも、到着日は遠出を避け、ホテル周辺や近くのビーチで過ごす程度にするとよいでしょう。

また、小さな子どもがいる家庭では、機内で使えるおもちゃや動画、軽食、羽織るものなどを準備しておくと負担を減らせます。移動時間そのものは短くできませんが、到着後の予定をゆるくすることで、家族全員が無理なく過ごしやすくなるでしょう。



ハワイ旅行は楽しみ方と予算のバランスが大切

ハワイは、家族旅行として費用が高くなりやすい行き先です。旅行商品や費用試算の例では、ハワイ旅行の3泊5日で1人あたり約25万円台から、家族4人でも約90万円前後以上になるケースがあります。

また、航空券代やホテル代、食費、現地交通費、観光費などを含めると、日程や時期によって費用が大きく変わります。

これらを踏まえると、3泊5日から5泊7日程度の家族旅行では、家族3人で60～120万円前後、家族4人で80～150万円前後をひとつの目安にするとよいでしょう。特に年末年始や夏休み、ゴールデンウィークは航空券やホテル代が上がりやすいため、さらに余裕を見ておく必要があります。

費用のなかで大きいのは、航空券とホテル代です。そこに食費、現地交通費、アクティビティ代、海外旅行保険、買い物代が加わります。ツアー代金だけを見て安く感じる場合でも、現地での食事や移動、観光にかかるお金を含めると総額は上がりやすい点に注意が必要です。

ただし、費用をかける場所を決めておけば、満足度を下げずに出費を抑えられます。例えば、立地のよいホテルを選べば移動時間を減らせる一方で、キッチン付きの部屋を選べば朝食や軽い夕食を部屋で済ませることもできます。

また、毎日オプショナルツアーを入れるより、ビーチやホテルのプールでのんびり過ごす日を作ると、子どもも疲れにくく、費用も抑えやすくなります。このように、予算に合わせて過ごし方を工夫すれば、ハワイ旅行の満足度を保ちながら出費を調整しやすくなるでしょう。



ハワイ旅行を家族で楽しむために無理のない準備をしよう

ハワイは、移動時間と旅費の負担があるため、誰にとっても気軽な家族旅行先とはいえません。特に短い日程では、親子ともに疲れやすくなります。ただし、滞在日数に余裕を持ち、ホテルの立地や予定を工夫すれば、子ども連れでも過ごしやすい旅行先です。

旅行の計画を立てる際には、無理に観光を詰め込まず、海やホテル周辺で過ごす時間を大切にすると、費用に見合う家族の思い出を作りやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー