ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.001
フランス 3.619（+62）
イタリア 3.724（+72）
スペイン 3.415（+41）
オランダ 3.121（+12）
ギリシャ 3.688（+69）
ポルトガル 3.359（+36）
ベルギー 3.55（+55）
オーストリア 3.254（+25）
アイルランド 3.21（+21）
フィンランド 3.268（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.001
フランス 3.619（+62）
イタリア 3.724（+72）
スペイン 3.415（+41）
オランダ 3.121（+12）
ギリシャ 3.688（+69）
ポルトガル 3.359（+36）
ベルギー 3.55（+55）
オーストリア 3.254（+25）
アイルランド 3.21（+21）
フィンランド 3.268（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）