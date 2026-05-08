ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）

ドイツ 3.001

フランス 3.619（+62）

イタリア 3.724（+72）

スペイン 3.415（+41）

オランダ 3.121（+12）

ギリシャ 3.688（+69）

ポルトガル 3.359（+36）

ベルギー 3.55（+55）

オーストリア 3.254（+25）

アイルランド 3.21（+21）

フィンランド 3.268（+27）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト