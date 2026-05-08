ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７２ｂｐと前日並み縮小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ　　　　3.001
フランス　　　3.619（+62）
イタリア　　　3.724（+72）
スペイン　　　3.415（+41）
オランダ　　　3.121（+12）
ギリシャ　　　3.688（+69）
ポルトガル　　　3.359（+36）
ベルギー　　　3.55（+55）
オーストリア　3.254（+25）
アイルランド　3.21（+21）
フィンランド　3.268（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）