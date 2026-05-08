『AERA』5月18日号表紙に登場した桜木みなと

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　宝塚歌劇団宙組トップスターの桜木みなとが11日発売の『AERA』5月18日号の表紙に登場する。

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　表紙とグラビア、ロングインタビューを収録。インタビューでは、トップスターとしての心境やこれまでの歩み、そして選択に迷ったとき心構えについて語る。美麗グラビアはAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影した。

　巻頭特集は「50代、人生の『正解』探し」。50代の読者を対象に、この世代が抱える悩みや課題を取り上げ、前向きに解決していくことを目指す「新しい大人」プロジェクトをスタートする。今号から、月1回のペースで特集化。人生後半戦を悔いなく、楽しく生きるためのヒントを探ります。

　ほかにも、「ひたむきにやってきて気づいたら57歳」と語る俳優・佐藤二朗のインタビューや、羽生結弦のアイスショー「REALIVE」のレポート、THE ALFEEの連載「奇跡の軌跡」などを掲載する。