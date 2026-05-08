Image:楽天市場

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年5月8日は、約10分で水出しドリンクを作れるEPEIOS（エペイオス）の「コールドブリューメーカー」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

コールドブリューメーカー 350ml 電動水出しコーヒーメーカー アイスコーヒー 水出し 自動 手軽 時短便利 お茶 洗浄簡単 USB充電 真空抽出 ジャーナルスタンダード【JOURNAL STANDARD FURNITURE × EPEIOS特別モデル】 11,890円 （ポイント20倍：5月9日19時59分まで＋クーポン利用で25％オフ：5月15日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

一晩待たなくていい！ 約10分のスピード抽出ができるEPEIOSのコールドブリューメーカーがお買い得

独自の真空抽出技術によって約10分で水出しドリンクを作れるEPEIOS（エペイオス）の「コールドブリューメーカー」が、ポイント実質20倍＋クーポン利用で25％オフに！

水出しコーヒーといえば、数時間から半日ほどかかるイメージがありますよね。ところが本アイテムは、新開発の真空抽出技術によって待ち時間を大幅に短縮。加圧と減圧を繰り返しながら抽出することで、約10分でコールドブリューを完成させます。

単なる時短ではなく、しっかりと成分を抽出できるのもポイント。水出し特有の味が薄い感じを抑え、しっかりとしながらクリアな味わいを実現しています。

フィルターには、雑味と抽出効率のバランスを追求した120メッシュを採用。カップ部分には軽量でガラスよりも耐久性に優れた食品用トライタンポリマーを使用しているため、扱いやすさも考えられています。

コードレスで持ち運びやすいため、外出先でも活用できる！

操作はフィルターにコーヒー粉をセットし、水を220ml〜350ml入れてボタンを押すだけなのでとてもシンプル。推奨のコーヒー粉量は20〜25gで、準備も数分程度で済みます。

USB充電式のワイヤレス仕様も実用的。付属のマグネット式ケーブルで充電でき、USB-A対応なのでパソコンや電源アダプタからも給電可能です。

コーヒーだけでなく、烏龍茶や花茶の水出しにも対応。シロップやフルーツを加えてフレーバードリンクにアレンジできるのも◎。そのまま蓋をして飲めるデザインなので、洗い物を減らせるのも地味に嬉しいポイントです。

コールドブリューメーカー 350ml 電動水出しコーヒーメーカー アイスコーヒー 水出し 自動 手軽 時短便利 お茶 洗浄簡単 USB充電 真空抽出 ジャーナルスタンダード【JOURNAL STANDARD FURNITURE × EPEIOS特別モデル】 11,890円 （ポイント20倍：5月9日19時59分まで＋クーポン利用で25％オフ：5月15日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞楽天スーパーDEAL SHOPはこちら

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場