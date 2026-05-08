北斗晶、引退した義娘・凛へエール「たくさん笑って家族で楽しく」

タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で、プロレスラーを引退した凛へエールを送った。

この日、北斗は「昨日は、ヒルナンデス生放送をご視聴くださいました皆様、ありがとうございました！！」と感謝を述べ、生放送後に夫でタレントの佐々木健介とロケへ行ったことを報告。多忙だったようで「朝からろくに食事を取れてなかったのでくたばりそうでした」と明かすも、差し入れをもらったことを説明した。

続けて、凛の引退に労いのコメントが寄せられていることに「たくさんありがとうございました」と感謝。「お陰様で、家族の元に笑顔で元気に帰って来れました」と報告し「長きに渡り応援してくださった皆様には心より感謝申し上げます」と述べた。

また、自身も元プロレスラーであることから「先にリングを降りた私には寂しさも嬉しさも、家族の元に自分の脚で怪我なく帰れ我が子を抱きしめられた気持ちは分かります」とコメント。そして「1人の妻、お母さん、そして佐々木一美に戻り」「これから、たくさん笑って家族で楽しく色んな景色をね見てほしいです。凛ちゃんにしか見られない景色をね！！」とエールを送った。

最後に「明日の生放送の為、大阪に向かいます〜」と報告し「今後とも、佐々木家を宜しくお願いします」とつづり、ブログを締めくくった。