京都・東本願寺に「デコトラ茶室」が出現。異色の茶会「而二不二」開催
京鉄は5月9日、装飾トラック(デコトラ)を茶室に仕立てた前代未聞の茶会「而二不二(ににふに)」を、京都・東本願寺の「お東さん広場」にて開催する。時間は10:00〜17:00。
全面鏡面仕様 装飾車両「デコトラ」
同企画は、衰退の危機に瀕する日本のお茶文化を復興させるため、アートチーム「ROJIROLL」が打ち出した新たな試み。鏡面仕様のデコトラ「シルバーサタン」を茶室として活用し、車体に東本願寺の壮麗な建築や参拝者が映り込む幻想的な空間の中で、本格的なお点前を披露する。
「分かれているように見えるものは、元は一つである」という仏教思想「而二不二(ににふに)」をテーマに、一見対極にあるデコトラと茶道を融合させることで、これまでお茶に馴染みのなかった層に新たな入口を提示する。
茶会「而二不二(ににふに)」
全面鏡面仕様 装飾車両「デコトラ」
同企画は、衰退の危機に瀕する日本のお茶文化を復興させるため、アートチーム「ROJIROLL」が打ち出した新たな試み。鏡面仕様のデコトラ「シルバーサタン」を茶室として活用し、車体に東本願寺の壮麗な建築や参拝者が映り込む幻想的な空間の中で、本格的なお点前を披露する。
「分かれているように見えるものは、元は一つである」という仏教思想「而二不二(ににふに)」をテーマに、一見対極にあるデコトラと茶道を融合させることで、これまでお茶に馴染みのなかった層に新たな入口を提示する。
茶会「而二不二(ににふに)」