【2年後 再取材…】熟年離婚の危機を乗り越えた夫婦の“穏やかな日常”：家、ついて行ってイイですか？
4月26日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分 ※5月10日は、「世界卓球 2026」により放送日時変更の可能性があります）では、静岡・伊豆市で出会った経男さん（81）・しずみさん(75)ご夫婦の家について行きました。
【動画】熟年離婚の危機を乗り越えた夫婦の“穏やかな日常”＆ タクシー運転手！妻は22歳下のロシア人
稲取港で毎週末開かれている朝市。買い物客で賑わう中、10組に声を掛けるもことごとく玉砕する取材D…。
めげずに海沿いを散策していると、ベンチで妻を待つ経男さんを発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、後からやってきた妻・しずみさんから「いいですよ！」とすぐにOKが。ありがとうございます！
取材が決まると、経男さんは1人で足早に帰宅（笑）。2人の出会いは昔の勤め先だった旅館。経男さんは運転手、しずみさんは土産物店で働いており、いわゆる社内恋愛でした。
お家は4Kで、日本家屋のステキな雰囲気が漂います。元々、しずみさんさんの母・豊子さん（享年88）が1人で住んでいたそう。
夫婦の楽しい時間の過ごし方を聞くと、「たまに伊豆や沼津に買い物に行って『丸亀製麺』のうどんを食べる」と経男さん。2人の穏やかな日常が伝わります。
しずみさんの特技はパン作りで、部屋には40年前のパンこね機が！
なんと現在も使っており、しずみさんは手際よくおいしいパンを作ります。
2人は経男さんが28歳、しずみさんが21歳の時に結婚。子どもが生まれると、経男さんは旅館を辞めてガス会社に就職しました。
ここで、娘のゆきさんが登場。ゆきさんは、経男さん、しずみさんを「月に何回かランチに連れて行く」と話します。ゆきさんは51歳ですが、すでに孫が2人も！
「今日は結婚記念日だから…」と、おもむろに夫婦の写真を眺める経男さん。しずみさんも、「今日でちょうど53年」と2人が歩んだ年月を噛み締めます。
「ご夫婦の生活は、53年間、平和でしたか？」と取材Dが聞くと、「いやいやいや…」と何やら不穏な返事（笑）。ゆきさんも「お母さんは、結構苦労した」と話します。
経男さんは昔、飲み先で初めて会った人を家に招き、そのまま宿泊させたことがあったそう。しかし、翌朝になるとその人は忽然と姿を消し、経男さんの給料袋が盗まれる事件が発生。「そういうことは、忘れちまう(笑)」とシラを切る経男さんですが、しずみさんは「昔はよく酔っぱらってたよ。年中ケンカもしたよね」とチクリ(笑)。
さらにしずみさんは、「（酒に酔うと）顔つきが変わる。注意するとお父さんもカーッとなる。離婚したかったけどね」とぶっちゃけ！ 「（15〜16年前）1カ月くらい家出した」と明かし、「熟年離婚の危機だった？」質問すると、「そうですね」とキッパリ。
当時、しずみさんは母・豊子さんの助言で家出をし、名古屋に住む妹の家に身を寄せていたそう。すると経男さんは反省し、1カ月禁酒。そこからは、深酒することがなくなったといいます。
最後に「53年間、一緒にいられて幸せ？」と聞くと、経男さんは「それはそうだよ」と一言。「これからも、一緒に仲良くやってこうだよ」と呼びかけると、しずみさんは「はい」と、優しいオーラで経男さんを包み込みます。
この取材から2年後…経男さん・しずみさんご夫婦のお家を再訪。すると、2人の間にある変化が！ 続きは「TVer」で！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
※「世界卓球 2026」により放送日時変更の可能性があります。
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夫婦の楽しい時間の過ごし方を聞くと、「たまに伊豆や沼津に買い物に行って『丸亀製麺』のうどんを食べる」と経男さん。2人の穏やかな日常が伝わります。
しずみさんの特技はパン作りで、部屋には40年前のパンこね機が！
なんと現在も使っており、しずみさんは手際よくおいしいパンを作ります。
2人は経男さんが28歳、しずみさんが21歳の時に結婚。子どもが生まれると、経男さんは旅館を辞めてガス会社に就職しました。
ここで、娘のゆきさんが登場。ゆきさんは、経男さん、しずみさんを「月に何回かランチに連れて行く」と話します。ゆきさんは51歳ですが、すでに孫が2人も！
「今日は結婚記念日だから…」と、おもむろに夫婦の写真を眺める経男さん。しずみさんも、「今日でちょうど53年」と2人が歩んだ年月を噛み締めます。
「ご夫婦の生活は、53年間、平和でしたか？」と取材Dが聞くと、「いやいやいや…」と何やら不穏な返事（笑）。ゆきさんも「お母さんは、結構苦労した」と話します。
経男さんは昔、飲み先で初めて会った人を家に招き、そのまま宿泊させたことがあったそう。しかし、翌朝になるとその人は忽然と姿を消し、経男さんの給料袋が盗まれる事件が発生。「そういうことは、忘れちまう(笑)」とシラを切る経男さんですが、しずみさんは「昔はよく酔っぱらってたよ。年中ケンカもしたよね」とチクリ(笑)。
さらにしずみさんは、「（酒に酔うと）顔つきが変わる。注意するとお父さんもカーッとなる。離婚したかったけどね」とぶっちゃけ！ 「（15〜16年前）1カ月くらい家出した」と明かし、「熟年離婚の危機だった？」質問すると、「そうですね」とキッパリ。
当時、しずみさんは母・豊子さんの助言で家出をし、名古屋に住む妹の家に身を寄せていたそう。すると経男さんは反省し、1カ月禁酒。そこからは、深酒することがなくなったといいます。
最後に「53年間、一緒にいられて幸せ？」と聞くと、経男さんは「それはそうだよ」と一言。「これからも、一緒に仲良くやってこうだよ」と呼びかけると、しずみさんは「はい」と、優しいオーラで経男さんを包み込みます。
この取材から2年後…経男さん・しずみさんご夫婦のお家を再訪。すると、2人の間にある変化が！ 続きは「TVer」で！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
※「世界卓球 2026」により放送日時変更の可能性があります。
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