IT企業勤務“ハイスペ彼氏”が専業主婦を望む彼女に厳しい本音「俺の中には譲れないことが正直結構多い」 結婚or別れの決断を下す
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、7日午後9時より放送した。
【番組カット】結婚か別れか…専業主婦希望の美人彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。1組目のカップルは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。働き方の価値観ですれ違っていた2人だが、決断の場でリノは「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、2人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と宣言。自分の好きなアパレルの仕事を可能な範囲で極めていきたいと大きな歩み寄りを見せ、「この先もずっと一緒にいたいって思ってるから、私はナオキと結婚したい」と率直な思いを伝える。
そんなリノの変化に驚いたナオキだが、「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか、この旅の中で思ってしまったこともあった」と厳しい本音を吐露。しかしその直後、「これをリノに渡したくて…」と突如とあるものを差し出す。果たして、予測不能なナオキの行動の真意とは。
【番組カット】結婚か別れか…専業主婦希望の美人彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。1組目のカップルは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。働き方の価値観ですれ違っていた2人だが、決断の場でリノは「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、2人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と宣言。自分の好きなアパレルの仕事を可能な範囲で極めていきたいと大きな歩み寄りを見せ、「この先もずっと一緒にいたいって思ってるから、私はナオキと結婚したい」と率直な思いを伝える。
そんなリノの変化に驚いたナオキだが、「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか、この旅の中で思ってしまったこともあった」と厳しい本音を吐露。しかしその直後、「これをリノに渡したくて…」と突如とあるものを差し出す。果たして、予測不能なナオキの行動の真意とは。