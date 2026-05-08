「猛スピードで逃げていった」交差点で停車中の軽自動車に車が追突　まさかの…そのまま逃走　埼玉・川越市

埼玉・川越市の住宅街で6日、交差点で歩行者のために一時停止した軽自動車に後続車が追突する事故が発生した。追突した車はそのまま猛スピードで現場から逃走しており、警察が行方を追っている。

横断歩道を渡る歩行者がいたため一時停止も、追突される

イット！に寄せられたのは、追突事故の瞬間をカメラが捉えた映像だ。

交差点で一時停止した軽自動車に後ろから走ってきた車が追突。

軽自動車は、はじかれるように画面から消えてしまった。

6日午後9時過ぎ、埼玉・川越市の住宅街で起きた事故だ。

当時の様子について現場に駆けつけた男性は「家の中にいたところ急ブレーキの音と衝突音がしたので、これはすごい事故かなと思いました」と話している。

エンジンふかし猛スピードで逃走…警察が行方を追う

事故はなぜ起きたのか。追突された車のドライバーは「横断歩道を渡る歩行者がいたので一時停止したら追突された」と話していたという。

ところが話はここで終わらない。追突した車がこの後、思わぬ行動に出た。

現場に駆けつけた男性は「猛スピードで逃げていった」と話す。追突した車に注目して事故直後の映像を見てみると、エンジンをふかして走り去っていった。

警察は現場から走り去った車の行方を追っている。

（「イット！」5月7日放送より）