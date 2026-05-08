W大阪とイタリア発ファッションブランド「N21」のコラボアフタヌーンティー。スタイリッシュな中に遊び心を感じるスイーツたち
◆W大阪とイタリア発ファッションブランド「N21」のコラボアフタヌーンティー。スタイリッシュな中に遊び心を感じるスイーツたち
W大阪の3階「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とコラボしたアフタヌーンティーを開催中。期間は2026年7月31日（金）まで。
シャープな美学と遊び心が交差するメニューがずらり。エッジの効いたスイーツや緻密なセイヴォリーがファッションショーのランウェイのように並ぶ。フェミニンとマスキュリンが融合した美しさを五感で味わう、洗練されたティータイムを楽しんで。
この記事の要約レポート
・W大阪「LIVING ROOM」で、イタリア発ファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とコラボしたアフタヌーンティーを開催
・アフタヌーンティー提供期間は2026年7月31日（金）まで
・「N21」ブランドの世界観を表現したスタイリッシュなスイーツに心ときめく
・セイボリーには「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など個性的なメニューが
エッジの効いたフォルムと濃厚な味わいにときめくスイーツ
ブランドの持つ二面性を表現した、スタイリッシュなスイーツたちがラインナップ。
濃厚なチョコレートにパッションバナナの酸味を効かせた「チョコレートムース パッションバナナ」や、コーヒーの深みとアマレットの香りが広がる「ティラミスアマレットクリーム」など、モダンなエッセンスが光る品々が並ぶ。
ダークトーンの果実がフェミニンな「ブラックベリータルト 洋梨とカシス」のほか、オレンジと黒ごまを合わせたデニッシュやシチリア産レモンのケーキなど、素材のコントラストを楽しめる贅沢な構成に。
ラグジュアリーでありながら、遊び心あふれる見た目と味わいを堪能して。
まるでスタイリングのように緻密で大胆なセイヴォリー
セイヴォリーにも、「N21」らしいセンシュアルな世界観がぎゅっと凝縮。
「フォアグラ ムース キャラメル シート」は、濃厚なコクと繊細な甘みが重なり合う奥行きのある味わい。
さらに、カジュアルなメニューを大胆に再構築した「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など、ほかにはない個性豊かなメニューが揃う。
新じゃがいものエクラゼを合わせたシフォンケーキや、ブラックペッパーがアクセントのシュリンプテリーヌなど、温度やテクスチャーにまでこだわった1皿1皿が、シックなティータイムを彩ってくれる。
素材やテクスチャーのコントラストが緻密に組み立てられたメニューを堪能して、ブランドの美学に浸る至福のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテルロビーフロアの開放的な空間で、アフタヌーンティーやカクテルを堪能
心斎橋駅徒歩3分。大阪のメインストリートに面したホテル「W大阪」W階に位置する「LIVING ROOM（リビングルーム）」。広々とした開放的な空間で、軽食や季節のアフタヌーンティー、カクテルなどを味わえる。オープンエアのテラス席など、席種も豊富だから幅広いシーンで利用できるのが魅力。リラックスしたひとときを楽しんで。
W大阪の3階「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とコラボしたアフタヌーンティーを開催中。期間は2026年7月31日（金）まで。
シャープな美学と遊び心が交差するメニューがずらり。エッジの効いたスイーツや緻密なセイヴォリーがファッションショーのランウェイのように並ぶ。フェミニンとマスキュリンが融合した美しさを五感で味わう、洗練されたティータイムを楽しんで。
・W大阪「LIVING ROOM」で、イタリア発ファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とコラボしたアフタヌーンティーを開催
・アフタヌーンティー提供期間は2026年7月31日（金）まで
・「N21」ブランドの世界観を表現したスタイリッシュなスイーツに心ときめく
・セイボリーには「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など個性的なメニューが
エッジの効いたフォルムと濃厚な味わいにときめくスイーツ
ブランドの持つ二面性を表現した、スタイリッシュなスイーツたちがラインナップ。
濃厚なチョコレートにパッションバナナの酸味を効かせた「チョコレートムース パッションバナナ」や、コーヒーの深みとアマレットの香りが広がる「ティラミスアマレットクリーム」など、モダンなエッセンスが光る品々が並ぶ。
ダークトーンの果実がフェミニンな「ブラックベリータルト 洋梨とカシス」のほか、オレンジと黒ごまを合わせたデニッシュやシチリア産レモンのケーキなど、素材のコントラストを楽しめる贅沢な構成に。
ラグジュアリーでありながら、遊び心あふれる見た目と味わいを堪能して。
まるでスタイリングのように緻密で大胆なセイヴォリー
セイヴォリーにも、「N21」らしいセンシュアルな世界観がぎゅっと凝縮。
「フォアグラ ムース キャラメル シート」は、濃厚なコクと繊細な甘みが重なり合う奥行きのある味わい。
さらに、カジュアルなメニューを大胆に再構築した「牛ほほ肉のアメリカン ホットドッグ」など、ほかにはない個性豊かなメニューが揃う。
新じゃがいものエクラゼを合わせたシフォンケーキや、ブラックペッパーがアクセントのシュリンプテリーヌなど、温度やテクスチャーにまでこだわった1皿1皿が、シックなティータイムを彩ってくれる。
素材やテクスチャーのコントラストが緻密に組み立てられたメニューを堪能して、ブランドの美学に浸る至福のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテルロビーフロアの開放的な空間で、アフタヌーンティーやカクテルを堪能
心斎橋駅徒歩3分。大阪のメインストリートに面したホテル「W大阪」W階に位置する「LIVING ROOM（リビングルーム）」。広々とした開放的な空間で、軽食や季節のアフタヌーンティー、カクテルなどを味わえる。オープンエアのテラス席など、席種も豊富だから幅広いシーンで利用できるのが魅力。リラックスしたひとときを楽しんで。