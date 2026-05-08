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ANAの空席待ちは「後戻りできない一発勝負」になる。新システムで消える日本独自の特別対応

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「【警告】知らないと席を失う！ANA新システム「空席待ち」自動解約の罠」を公開した。動画では、出演者のCHIKA氏が、2026年5月に予定されているANAの巨大旅客システム移行に伴う影響や、SFC修行僧が直面するルールの変更点について解説している。



動画の中心となるテーマは、ANAのシステムが世界共通の「アマデウス」に統合されることで生じる劇的な変化である。CHIKA氏はまず、搭乗者の明暗を分ける「空港での空席待ち」ルールの変更を指摘する。新システムでは搭乗手続きの完了が絶対条件となり、上位クラスの空席が確保された瞬間に元の席が自動的に解約されるという。従来のような「お試し」の空席待ちが通用しなくなり、「後戻りできない一発勝負」になると警告した。そのため、手放したくない良席を持っている場合は、あえて空席待ちをしない「ステイ」の決断も重要になると説く。



さらに、自動チェックイン機の役割縮小に伴う領収書のWeb発行への完全移行や、コードシェア便利用時の座席指定や欠航時の振り替えが複雑になる点にも言及した。CHIKA氏は、システムが国際基準の合理的な仕様に変わることで、「日本的な人情や特別対応がシステム上弾かれてしまう」と語り、日本流の細やかな融通が利かなくなることへの懸念を示した。



特に2026年5月と6月の「魔の移行期間」は、新旧システムのデータが混在し、空席待ちの機能が停止するなど、空港での大混乱が予想されるという。事前の確実な座席確保を最大の自衛手段とした上で、新システムのドライなルールを熟知し、誰よりもスマートに立ち回ることが今後の空の旅において不可欠であると結論付けた。