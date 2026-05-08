claquepotが、6月17日に3年ぶりのコンセプトEP『キャリア』をリリースする。

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同EPは、全楽曲がトラックメイカー きなみうみとの共作となる作品。これまでの作品では『デモ』『プレスキット』『テスト』などビジネス的な表現やメッセージをテーマに発信してきたclaquepotだが、今作のテーマは『キャリア』だ。これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ねたどり着いたキャリア。これからのキャリアアップと今まで重ねてきたキャリアの説明と証明を、このEPで表現している。

また、CDには「リーズン」「オウライ」「リビング」を含む全6曲を収録予定だ。

初回生産限定となる『ミニAL+Blu-ray Disc』盤には、同梱特典として「リビング」アクリルインテリアが付属。さらにBlu-rayには、『Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 TwinShip -claquepot part-』のライブ映像と『claquepot crosspoint chat vol.2』が収録される。

加えて、mu-mo SHOPでの購入者を対象とした『claquepot zepp tour 2026』リハーサル観覧招待キャンペーンや、全国CDショップでの先着購入者オリジナル特典についても公開された。

さらに、同EPを携えた自身最大規模のワンマンライブツアー『claquepot zepp tour 2026 -キャリア-』を開催することをあわせて公開した。同ツアーでは東名阪福の全4都市のZeppを周る予定だ。

なお、ワンマンライブツアーのチケットは、claquepot official app最速先行を5月17日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）