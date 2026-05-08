MEGUMI、海外大物スターとの“3ショット”公開に「すごー！！」「姉さんカッコ良すぎます」
タレントで俳優のMEGUMI（44）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ハリウッドの“大物”スターとの豪華3ショットを公開した。
【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショット
投稿で「Very nice to meet you!!」「メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにお会いしましたぁ」とハートマークを添えてコメント。3ショットの写真を公開し、「『プラダを着た悪魔２』楽しみ〜」とつづった。
この投稿にファンからは「すごー！！世界で活躍するMEGUMI」「可愛い過ぎるよぉ〜」「世界に一歩近づきましたね 次はHollywood！！」「素晴らしい体験をされていて、羨ましい」「姉さんカッコ良すぎます」「益々ご活躍されて本当に素敵」「ええぇーー最高ですね」など驚きのコメントが続々と寄せられた。
近年プロデュース業にも進出しているMEGUMI。6月5日には、自身が企画・プロデュースした映画『FUJIKO』が公開される。
【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショット
投稿で「Very nice to meet you!!」「メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにお会いしましたぁ」とハートマークを添えてコメント。3ショットの写真を公開し、「『プラダを着た悪魔２』楽しみ〜」とつづった。
この投稿にファンからは「すごー！！世界で活躍するMEGUMI」「可愛い過ぎるよぉ〜」「世界に一歩近づきましたね 次はHollywood！！」「素晴らしい体験をされていて、羨ましい」「姉さんカッコ良すぎます」「益々ご活躍されて本当に素敵」「ええぇーー最高ですね」など驚きのコメントが続々と寄せられた。
近年プロデュース業にも進出しているMEGUMI。6月5日には、自身が企画・プロデュースした映画『FUJIKO』が公開される。