こがけん （C）ORICON NewS inc.

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　お笑い芸人・こがけん（47）が、7日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜　後8：54）に出演。めずらしいアルバイトの経験を明かした。

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　福岡県民代表として出演。思い出のアルバイトを聞かれ、「僕は本当にまったく仕事ももらえない時の話ですけど」と前置きしつつ、「進学塾の黒板消しのバイトをやってました」と告白した。

　共演者が驚くなか、「50分授業やってますよね、その間は駐車場みたいなとこで待機してて、10分の休みの時に1教室ぶんの黒板を消すっていうバイト」と説明。それでちゃんと時給は払われます。1100円いただけて」と加え、その後「それで、何を評価されたのかわからないけど、半年後に1200円になりました」と告白。共演者は「すごいやん、上がった！」とさらに驚いていた。