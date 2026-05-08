こがけん、珍しいバイト経験＆時給を明かす「駐車場みたいなところで待機してて…」
お笑い芸人・こがけん（47）が、7日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後8：54）に出演。めずらしいアルバイトの経験を明かした。
【写真】貴重！息子とのレアな“親子ショット”を公開したこがけん
福岡県民代表として出演。思い出のアルバイトを聞かれ、「僕は本当にまったく仕事ももらえない時の話ですけど」と前置きしつつ、「進学塾の黒板消しのバイトをやってました」と告白した。
共演者が驚くなか、「50分授業やってますよね、その間は駐車場みたいなとこで待機してて、10分の休みの時に1教室ぶんの黒板を消すっていうバイト」と説明。それでちゃんと時給は払われます。1100円いただけて」と加え、その後「それで、何を評価されたのかわからないけど、半年後に1200円になりました」と告白。共演者は「すごいやん、上がった！」とさらに驚いていた。
【写真】貴重！息子とのレアな“親子ショット”を公開したこがけん
福岡県民代表として出演。思い出のアルバイトを聞かれ、「僕は本当にまったく仕事ももらえない時の話ですけど」と前置きしつつ、「進学塾の黒板消しのバイトをやってました」と告白した。
共演者が驚くなか、「50分授業やってますよね、その間は駐車場みたいなとこで待機してて、10分の休みの時に1教室ぶんの黒板を消すっていうバイト」と説明。それでちゃんと時給は払われます。1100円いただけて」と加え、その後「それで、何を評価されたのかわからないけど、半年後に1200円になりました」と告白。共演者は「すごいやん、上がった！」とさらに驚いていた。