本日5月8日（金）よる7時放送の日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。

今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今回も世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。

――突如大平原に現れた奇妙な人文字!? 作ったのはなんと地元の少年少女！なぜ子どもたちは人文字を作ったのか？賞賛された驚きの理由とは？

――男性が登山中に谷底へ滑落。携帯電話はナシ、所持品はナイフだけ…登山客も通らず、満身創痍で助けを呼べない状況から、なんと奇跡の生還！どうやって助けを呼んだのか？

世界を震撼させた伝説の美人逃亡犯の事件。中国で整形手術を繰り返し、20年以上逃亡し続けた"中国版・福田和子"とは？1992年、18歳の若さで小学校教師となった女は、明るい性格で同僚や生徒から慕われていた。しかし2年後、そんな彼女の人生を狂わせるある男と出会う。生粋の悪だった男に引きずりこまれるように、女も道を踏み外していく――。

ホステスとして働きだした女は、客を狙った美人局で男とともに大金を荒稼ぎ。だが次第にエスカレートし、ついには命を奪う凶悪事件へ。犯行を繰り返す2人はやがて指名手配犯となるが、先に男が逮捕されたのを機に、女は国中を逃亡。名前を捨て、顔を捨て、家族すら捨てる――20年以上におよぶ逃亡劇が始まった。女はどんな方法で誰にも気づかれず、警察の捜査から逃れたのか？そして、整形で別人になった女を見つけ出した驚きの方法が明らかに。謎に包まれた逃亡生活、芦田愛菜が「逆に堂々としていたとか？」と真相を解き明かす!?

予測不能な展開に、二宮も「やばい！何が起きた？」とハラハラ。実際の映像を目にした出演者たちも、唐沢寿明は「ものすごいことになってるな」、ノブは「すごい映像」と衝撃を受ける！

あなたも豪華出演者とともに謎を解きたくなる――珠玉のミステリーが揃った今夜の放送をぜひお楽しみに。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演。七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場！皆さんの考察にも参考になるヒントをくれるかも…？どの場面で登場するのか、サプライズ出演をお楽しみに。

■出演者

＜会員＞

二宮和也

唐沢寿明、芦田愛菜、柳原可奈子、横澤夏子

＜VTR＞

七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/

■番組公式X：@Fri_mystery_ntv

■番組公式TikTok：@fri_mystery_ntv

■番組公式Instagram：@Fri_mystery_ntv

■番組公式LINEアカウント：https://lin.ee/PKch1wU ID：friday-mystery