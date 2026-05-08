メッキの煌めきで洗練された上質感を演出

トヨタのラインナップのなかでも、ファミリー層を中心に高い人気を誇るコンパクトミニバンが「シエンタ」です。

2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が全体としては4位、ミニバンとしては最も売れたモデルとなっています。

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そんなシエンタに向けて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、手軽にカスタマイズを楽しめる「COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」が設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

シエンタの歴史は、2003年9月に「小粋でユースフルな7人乗り」をテーマに誕生したことから始まりました。

安心して扱えるコンパクトなボディサイズに、広々とした室内とミニバンの利便性をプラスしたモデルとして、日本の家族の生活に寄り添うBセグメントの1台です。運転する人だけでなく同乗者にもやさしいクルマとして、長年にわたり幅広い需要を集めてきました。

現行モデルは2022年8月に登場した3代目です。プラットフォームにはTNGAプラットフォーム（GA-B）をベースに新設計されたものが採用されました。

主要な骨格を連結させた環状骨格構造とすることで結合部の剛性が高められ、上質な乗り心地と優れた操縦安定性が実現されています。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm、ホイールベースは2750mmです。

外観は広い室内空間と取り回しの良さを具体化させ、コーナー部を丸くしてコンパクトに見せる「シカクマル」シルエットを追求。

内装も水平基調のインストルメントパネルを採用し、室内空間の広がりと車両感覚のつかみやすさがサポートされています。

パワートレインは1.5リッターダイナミックフォースエンジンを採用したハイブリッド車と、1.5リッター直列3気筒直噴エンジンを搭載したガソリン車の2種類が設定されました。

駆動方式は2WDに加え、ハイブリッド車にはE-Four（電気式4WD）も用意されています。燃費性能はハイブリッド車の2WD（5人乗り・Xグレード）でWLTCモード28.4km／Lを達成しました。

その後、2024年5月には一部改良が実施されました。ボディカラーに「プラチナホワイトパールマイカ」や「ダークグレー×アーバンカーキ」が追加されたほか、電動パーキングブレーキの標準装備化やデジタルキーのメーカーオプション設定など、装備の拡充が図られています。

さらに2025年8月には、電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能を全グレードに標準装備。安全装備であるレーダークルーズコントロールへの停止保持機能追加や、ドライバー異常時対応システムの採用など、さらなる進化を遂げています。

そんなシエンタをベースに、モデリスタが提案するパーツセットの1一つが「COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」です。

このモデルは、メッキ加飾の煌めきによって洗練された上質感を際立たせることをコンセプトとしています。キットの内容は、フロント、サイド、リアの各部に配置される4点のメッキガーニッシュで構成されています。

まず「フードガーニッシュ」はフード先端に装着することで、メッキのアクセントによりフロントフェイスのワイド感を強調します。

「サイドドアガーニッシュ」は、ボディ下部のブラック部分にフローティングでメッキを織り込むことで、サイドビューにエレガントな印象を与えます。

さらに、ドアミラーカバーに輝きを添える「ミラーガーニッシュ」や、背後から見ても高級感を印象付けるデザインの「バックドアガーニッシュ」が用意されました。

これらを組み合わせることで、シエンタの親しみやすいデザインに都会的でスタイリッシュなイメージを高めることが可能となります。

価格（消費税込、以下同）は、これら4点がセットになった「COOL SHINE KIT」が10万8900円です。

各アイテムは単品での購入も可能となっており、フードガーニッシュが2万7500円、サイドドアガーニッシュが3万8500円、ミラーガーニッシュが1万6500円、バックドアガーニッシュが2万6400円に設定されています。

ベースとなるシエンタの車両本体価格は、ガソリン車が207万7900円からです。

日本の道路事情にマッチしたサイズ感と高い実用性を持つ最新のシエンタに、モデリスタの洗練されたメッキパーツを添えることで、より所有欲を満たしてくれる1台へと仕立てることができます。