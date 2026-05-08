本格的な復帰はまだまだ先か。女優の永野芽郁（26）は不倫疑惑を報じられてからちょうど1年がたったものの、いまだテレビには出られない。その上、何かと評判の悪かった元マネージャーと出かけてしまう始末である。

＊＊＊

【実際の写真】ライブスタッフとして姿を現した「永野芽郁」の元マネージャー男性

「本格復帰とはいえない」

永野は目下、写真集の発売を6月に控えている。ネットフリックスの主演映画「僕の狂ったフェミ彼女」も撮影済みで、年内配信が決定しているという。

スポーツ紙の芸能担当記者によれば、

「所属事務所の『スターダストプロモーション』は『週刊文春』で報じられた俳優の田中圭との関係を不倫だと認めておらず、オファーを受ける態勢は万全。とはいえ、地上波のドラマやCMの仕事が決まるには、まだまだ時間がかかるでしょう。活動は再開していますが到底、本格復帰とはいえません」

都合よく付き合ってくれる彼と……

そうした中で今月13日、永野が20代の元マネージャーの男性と品川駅で新幹線に乗り込むまでを収めた写真が「女性セブン」に掲載され、業界は騒然とした。

実は「週刊新潮」もこの男性が“問題行動”をたびたび起こしていたことを昨年2月、報じている。永野が出演したテレビ番組の収録現場でスタッフに過度なクレームを申し立て、問題視されていたというものだ。

その後、彼は昨年6月、追い出されるような形でスターダストを退社。永野のマネージャーではなくなったが、どうしたことか今回、彼女と出かけていた。

なぜ、永野はいまだにお騒がせ元マネージャーとの付き合いを続けているのか。

芸能プロダクションの関係者に聞くと、

「彼女は不倫疑惑が持ち上がった後、女優の今田美桜など仲が良かった友人と表立って遊びに行くことができなくなってしまいました。一緒にいるところを誰かに見つかってSNSに書き込まれるなどしたら、相手に迷惑をかけてしまうからです。でも、元マネージャーなら心配は無用。都合良く付き合ってくれる彼と、しばしお出かけを楽しんだのかもしれません」

立場を利用

実はこの男性は、スターダストに所属するアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のメンバー、百田夏菜子の弟でもある。つまり、百田の夫でタレントの堂本剛は義兄にあたるわけだが、

「かつての彼はそんな立場を利用して、永野のマネージャーだった頃から、堂本が関係しているとみられる芸能事務所の代表取締役に就いていたこともありました。“ギョーカイ歴数年の若者が、スターダストの競合相手になるかもしれない事務所のトップになっていた”と、あきれられていましたね」（前出の関係者）

振り返れば、スターダストを辞めた後の昨年8月2日、横浜スタジアムで開催された「ももクロ」のコンサートでも、彼はトランシーバーを持ってスタッフとして動き回っていた。古巣を去っていったにもかかわらず、関係者の通用口で受付を担い、顔見知りになぜか“このたびは迷惑をかけてすみません”と謝っていたそうだ。他のスタッフは“どうしてこの人がここにいるのか？”と首をかしげていたという。

「彼は芸能界に今後しぶとく残れるように、永野とのつながりを維持していこうと考えているのでしょう。あわよくば自分の事務所に引き抜こうと思っているのかもしれません。彼女の周辺は二人について“男女の関係ではない”と見ているそうですが、あんな評判の悪い人と付き合うとはね」（同）

永野は置かれた厳しい立場を考えて、もっと交友関係に気を付けた方がいいのかも。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載