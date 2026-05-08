スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「作り置きしてる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「作り置きしてる？」

・「作り置きしてる？」の結果は…


・1位 時々する 44%
・2位 ほぼしない 40%
・3位 毎週する 10%
・4位 これから始める 3%
　
※小数点以下四捨五入

33,790票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

作り置きできる！小松菜の浅漬け　by つくおき　nozomiさん


【材料】（保存容器 1個分）

小松菜 200g
<調味料>
  塩 3g
  唐辛子(輪切り) お好みで

【作り方】

1、小松菜はよく洗い、根元を切り落とし、3〜4等分に切る。



2、ポリ袋に＜調味料＞と小松菜の茎部分を入れ、もむ。



3、葉部分も入れ、またもむ。



4、しんなりしたら、空気を抜いて口をとじ、冷蔵庫で保存する。



【このレシピのポイント・コツ】

ジッパー付きのポリ袋を使うと、しっかりと空気を抜いて口を閉じて保存できます。

塩の分量がポイント。100gあたり塩1.5g。入れすぎると塩辛くなるので気をつけてください。

(E・レシピ編集部)