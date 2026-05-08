・「作り置きしてる？」の結果は…

・1位 時々する 44%

・2位 ほぼしない 40%

・3位 毎週する 10%

・4位 これから始める 3%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「作り置きしてる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「作り置きしてる？」