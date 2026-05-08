「作り置きしてる？」＜回答数37,790票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第523回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「作り置きしてる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「作り置きしてる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
作り置きできる！小松菜の浅漬け by つくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
小松菜 200g
<調味料>
塩 3g
唐辛子(輪切り) お好みで
【作り方】
1、小松菜はよく洗い、根元を切り落とし、3〜4等分に切る。
2、ポリ袋に＜調味料＞と小松菜の茎部分を入れ、もむ。
3、葉部分も入れ、またもむ。
4、しんなりしたら、空気を抜いて口をとじ、冷蔵庫で保存する。
【このレシピのポイント・コツ】
ジッパー付きのポリ袋を使うと、しっかりと空気を抜いて口を閉じて保存できます。
塩の分量がポイント。100gあたり塩1.5g。入れすぎると塩辛くなるので気をつけてください。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「作り置きしてる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「作り置きしてる？」
・「作り置きしてる？」の結果は…
・1位 時々する 44%
・2位 ほぼしない 40%
・3位 毎週する 10%
・4位 これから始める 3%
※小数点以下四捨五入
33,790票
・2位 ほぼしない 40%
・3位 毎週する 10%
・4位 これから始める 3%
※小数点以下四捨五入
33,790票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
作り置きできる！小松菜の浅漬け by つくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
小松菜 200g
<調味料>
塩 3g
唐辛子(輪切り) お好みで
【作り方】
1、小松菜はよく洗い、根元を切り落とし、3〜4等分に切る。
2、ポリ袋に＜調味料＞と小松菜の茎部分を入れ、もむ。
3、葉部分も入れ、またもむ。
4、しんなりしたら、空気を抜いて口をとじ、冷蔵庫で保存する。
【このレシピのポイント・コツ】
ジッパー付きのポリ袋を使うと、しっかりと空気を抜いて口を閉じて保存できます。
塩の分量がポイント。100gあたり塩1.5g。入れすぎると塩辛くなるので気をつけてください。
(E・レシピ編集部)