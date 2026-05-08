アメリカ人が知らない「ハラミの美味しさ」スーパーに並ばない裏事情と構造の罠
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アメリカで長年抱いていたという「ある疑問」に終止符を打った。その内容は、アメリカの一般的なスーパーで焼肉の定番・ハラミがなぜか売られていないという、食肉市場の「裏事情」に迫るものだ。
牛の飼育が盛んなアメリカにおいて、なぜハラミは市場から消えているのか。パジメは先日、コストコで偶然「アメリカン和牛」のハラミ（Skirt Steak）を発見したことで、その答えを突き止める。100グラムあたり約430円という破格の安さに、「スーパーで初めて見つけた」と興奮を隠せない。
そもそも、多くのアメリカ人はリブアイやニューヨークといったメジャーな部位を好み、ハラミへの知識が乏しいという。では、全米で発生する膨大な量のハラミはどこへ消えているのか。パジメは独自調査の結果として、「メキシコ人が全部食ってます」と断言する。
実はメキシコ料理の「カルネアサダ」などに重宝されており、主にメキシカンスーパーで独占的に流通しているのが実態だったのだ。この現実に、パジメは「メキシコ人においしさを搾取されている」と独特の表現で悔しさを滲ませる。
その後、実際に手に入れたハラミをステーキに調理。大幅な割引価格で入手したナパ・バレー産の赤ワインと共に食すと、あまりの旨さに「うまぁ」と悶絶。日本の焼肉のタレとの相性も抜群で、そのクオリティを大絶賛した。
美味しいハラミが一般市場に出回らないアメリカの現状。パジメは、アメリカ在住の視聴者に向けて「早くこのハラミを買いに行って、今すぐ」と熱っぽく呼びかけ、大満足の表情で動画を締めくくった。
牛の飼育が盛んなアメリカにおいて、なぜハラミは市場から消えているのか。パジメは先日、コストコで偶然「アメリカン和牛」のハラミ（Skirt Steak）を発見したことで、その答えを突き止める。100グラムあたり約430円という破格の安さに、「スーパーで初めて見つけた」と興奮を隠せない。
そもそも、多くのアメリカ人はリブアイやニューヨークといったメジャーな部位を好み、ハラミへの知識が乏しいという。では、全米で発生する膨大な量のハラミはどこへ消えているのか。パジメは独自調査の結果として、「メキシコ人が全部食ってます」と断言する。
実はメキシコ料理の「カルネアサダ」などに重宝されており、主にメキシカンスーパーで独占的に流通しているのが実態だったのだ。この現実に、パジメは「メキシコ人においしさを搾取されている」と独特の表現で悔しさを滲ませる。
その後、実際に手に入れたハラミをステーキに調理。大幅な割引価格で入手したナパ・バレー産の赤ワインと共に食すと、あまりの旨さに「うまぁ」と悶絶。日本の焼肉のタレとの相性も抜群で、そのクオリティを大絶賛した。
美味しいハラミが一般市場に出回らないアメリカの現状。パジメは、アメリカ在住の視聴者に向けて「早くこのハラミを買いに行って、今すぐ」と熱っぽく呼びかけ、大満足の表情で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「すぐに売り切れたわよ」店員も驚く神アイテム！Trader Joe′sの限定トートを執念でゲット
「何十年も発がん性物質を…」パジメが明かす日本の食パンに潜む添加物の罠と不自然なフワフワ感の正体
「アメリカンドリームは完全終了」物価爆上がりで「普通に生きる」のが無理ゲーすぎる現実🇺🇸
チャンネル情報
アメリカ生活のリアルな魅力をカリフォルニアからお届けします！美しいビーチでのサーフィンや大自然でのキャンプ体験、そしてボリューム満点な食事やローカルフードもたっぷり紹介しています！ワクワクする日常の冒険や、グルメ情報を通して、アメリカの今を味わってください。