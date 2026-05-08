この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「何十年も発がん性物質を…」パジメが明かす日本の食パンに潜む添加物の罠と不自然なフワフワ感の正体

もうアメリカに住めないかもしれない…物価が上昇しすぎて完全に詰んだ。スーパーの食材値段公開しちゃいます

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