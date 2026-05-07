タレント・辻󠄀希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、“失敗”と明かした手料理を公開し、話題になっている。

【映像】希空が失敗した手料理や調理後の“悲惨”な自宅キッチン

2024年11月に芸能界デビューする前から、お菓子作り用のInstagramアカウントで“プロ顔負け”の腕前を披露してきた希空。2026年2月14日のバレンタインデーにはYouTubeチャンネルで、いちごミルフィーユを作る動画を投稿し、母・辻も登場。「どういうふうにしたらこうなるの？ひどいですね。これを片付けるまでがスイーツ作りだよと教えたいと思います」とコメントし、大量の洗い物が置かれたシンクを公開していた。

“失敗”した手料理を公開

5日の投稿では、「失敗」と題した動画を公開し、「肉巻きポテト」を作る様子を披露。「秒で作ってパッて食べたいと思います」と語り、マッシュポテトをお肉で包み小麦粉をまぶすなど順調に調理を進めていたが、完成した料理を前にして「肉巻きポテトっていうか…照り焼きチキンみたいになってない？何これ…」と自らツッコミを入れるおちゃめな一面も。試食後には「簡単じゃね？とか思ってやったらさ、痛い目みた…反省点は煮詰めすぎました。あとポテト入れすぎた 欲張って…味は美味しいので許してください」と語った。

この投稿には「失敗は成功の元って言いますからね！」「失敗とは思えないほど美味しそう〜」「のあちゃんなんか大人っぽい！ステキ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）