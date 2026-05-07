SixTONESメンバー6人がタンクトップ姿で表紙に登場！グループ結成記念日に発売された『anan』の緊急重版が決定

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SixTONESが表紙に登場し、5月1日に発売された『anan 2494号』（マガジンハウス）の緊急重版が決定した。

デビュー6周年をアニバーサリーイヤーとして駆け抜けているSixTONES。現在、全国50公演を回るアリーナツアー爆走中。秋には、3都市にてのスタジアムツアーも決定。その勢いはとどまることをしらない。

そして、彼らの結成日である5月１日に発売となった『anan』が、情報解禁とともに、ネット書店では完売状態に。書店にも予約注文が殺到し、発売日当日に品薄、完売となったため、このたび緊急重版が決定した。

■グループとして3回目の『anan』重版

SixTONESとしての『anan』重版は、デビュー前の2019年に飾った「色気の法則」（2145号）での緊急重版、同じく2019年のデビュー直前、2回目にグループ表紙を飾った「熱狂の秘密。」（2180号）に続き、今回で3回目。

『anan』重版を、すべて特集が違うなかで、3回飾ったグループは、誌上初となる。

※『anan』50周年記念号でのKing & Prince2冊同時重版以来、2グループ目

今回の特集は、ライブや舞台、スポーツなど、いま人々が熱狂する現場を特集した「熱狂の現場」。

表紙には、全員の鍛えられた二の腕が披露されているカットを採用。現在、「スタジアムツアーに向けて、絶賛トレーニング中」という、グループ間で筋トレトークに花が咲いている今、絶好のタイミングでメンバー全員がタンクトップのスタイリングを着こなし、その力強さが強調された表紙＆グラビアとなった。

特集では 、現在開催中のアリーナツアー『MILESixTONES』から3月29日の横浜アリーナ公演のライブレポートも掲載。ライブ時の圧巻の場面写真で、当日の高揚感と興奮に満ちた現場とステージの様子を記録すると同時に、SixTONESのこれまでの軌跡と現在地を見つめている。

なお『anan 249号』重版分の書店到着日は、5 月下旬の予定。

(C)マガジンハウス

■書籍情報

2026.05.01 ON SALE

『anan 2494号』

■関連リンク

『anan』OFFICIAL SITE

https://magazineworld.jp/anan/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/