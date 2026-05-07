家事の合間や家族を待つ間などに生まれる、ちょっとしたスキマ時間の活用術を紹介します。教えてくれるのは、片づけコンサルタント・近藤麻理恵さん、ヨガインストラクター・Marikoさん、時間術や整理収納などの著書を多数もつEmiさん、漢方アドバイザー・久保奈穂実さん。リフレッシュやつくりおきなど、各界のプロが実践しているアイデアをぜひ参考に。

スキマ時間は財産！自分を調整できるひととき

まずは「こんまりさん」の愛称でおなじみ、片づけコンサルタントの近藤麻理恵さん。

【写真】10分でできて明日がラクになる「家事貯金」とは

「最近は心のメンテナンスに使うことが多いですね。気持ちを静めて自分のなかの声に耳をすませたり、身の回りのざわつきを整理したり。この、いったん立ち止まる時間が、自分と暮らしを整えてくれる大事な要素になっています」（近藤さん）

●お茶をして意識的に休んでみる

忙しいときこそ、タスクから離れて心と体を落ち着かせるように。「お茶を飲んで目をつぶってみると、短い間だからこそ集中して回復できます」（近藤さん）

●スマホの写真を整理する

いらない写真は潔く削除。「気づくと大量にたまっている写真は、ときめくものにだけ♡をつけて残し、あとは消します。あき容量が増えると、その分心も軽くなりますよ」（近藤さん）

スキマ時間は心に余白をつくるためのリセット時間

続いて、夫とヨガ＆フィットネスのYouTubeチャンネル『B-Flow』を運営するMarikoさん。

「0歳児の赤ちゃんが眠りについたら、私のスキマ時間がスタート。スマホにメモしておいた“やりたいこと”に取りかかります。ひとつずつ実行するたび心にゆとりが生まれ、家事や育児にも前向きに取り組めるように」（Marikoさん）

●家族と一緒にアプリで英語の勉強

スキマ時間は家族みんなで、アプリで学び直し。「『Duolingo』のアプリは、ゲーム感覚で多言語を学べ、スキマ時間でも続けやすいのが魅力。家族で一緒に学びながら、団らんも楽しんでいます」（Marikoさん）

●自分の体調に合わせた“ながら”ストレッチ

ストレッチで、体だけでなく気持ちも前向きに。「なにかするついでに、気になる部分や不調をゆるめたり、ほぐしたりしてリセットしています」（Marikoさん）

10分間あれば意外と有効に使える

そして、暮らしとオリジナルウェアの店「OURHOME」を主宰するEmiさん。

「前の予定が早めに終わって時間ができると、ちょっと得した気分になれますよね。そのときに備えて、10分あればどんなことができるかを書き出しています。これがあるとサクッと動けて、晴れやかな気持ちに！」（Emiさん）

●引き出し1つを整理してみる

まずは全出しして、1つずつ必要か不要かをジャッジ。「わが家では『いるいらん』と呼んでいて、空間だけでなく、気持ちもスッキリしますよ」（Emiさん）

●自分がラクする家事貯金

ちょっとの時間でも上手に使えば、未来の自分を助けることに。「『ゆで卵を6個つくる』『せいろで野菜を蒸しておく』など、あとで応用が利くことをとりあえずやっておけば、明日がぐっとラクになる〜！」（Emiさん）

今と未来の自分をいたわる、大切な時間

最後に、国際中医薬膳管理師で漢方アドバイザーの久保奈穂実さん。

「つい仕事に没頭してしまうタイプなので、なるべくリフレッシュタイムに充てています。あとは、野菜などをカットして冷凍保存することも。もくもくと刻む作業はマインドフルネス的な効果もあり、頭もスッキリしますよ」（久保さん）

●植物を愛でるついでに日光浴も

朝、水やりをしながら、植物の成長を観察。「虹をつくってほっこりしたり、少しの時間でも楽しみます。お日さまの光を浴びて、自律神経も整えて」（久保さん）

●セルフケアグッズを常に携帯

頭皮用シリコンブラシやかっさ、ローラー鍼などをポーチに常備し、スキマ時間に経路マッサージ。「滞りが解消され、血行もよくなります」（久保さん）