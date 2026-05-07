WD名古屋がエントリオ開放DAYを開催！ 第1回は5/29に実施

7日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、ウルドエントリオ開放DAYを開催するとクラブ公式サイトで発表した。

「ウルドエントリオ開放DAY」はWD名古屋のホームアリーナである豊田合成記念体育館 （エントリオ）を、地元の方により身近に感じてもらうため、実施される。第1回は5月29日（金）19:00～21:00 （受付18:45～）に、第2回は6月12日（金）19:00～21:00（受付18:45～）に、第3回以降は9月から10月にかけて行われるアジア競技大会終了後に開催される。定員は300名だ。

利用可能なエリアはアリーナ内、2階の観客席、正面ロビーのみ。アリーナではバレーボールだけでなく、バスケットゴールや卓球、バトミントン、ボッチャなどを行うとのこと。体育館シューズや動きやすい服装、タオル、飲み物の持参をお願いしている。

なお、イベント参加には事前の申し込みが必要であり、専用フォームから応募が可能だ。申し込み期限は5月22日（金）23:59までとしている。

さらに、本イベントでは正面ロビーに1日限定のピアノを設置。それに伴い、ピアノ演奏者を募集している。参加には専用フォームからの申し込みが必要となっている。

普段、選手が試合を行っているアリーナで体を動かしてみてはいかがだろうか。