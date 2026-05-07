カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のエクストリームスポーツをサポートする「G-LIDE（ジーライド）」シリーズから、新モデル「GBX-H5600」を2026年5月15日に発売する。

ポラール・エレクトロのアルゴリズムで評価・分析

潮の様子を表すタイドグラフ、月齢や月の満ち欠けを表示するムーンデータといった、サーフィンなど海辺や水辺のアクティビティをサポートする各種機能に加え、同シリーズ初だという「心拍計測機能」を搭載。エクストリームスポーツから日々のワークアウトまで幅広く活用できる。

心拍計測を行う光学式センサーに加え、加速度センサーを実装。運動中のコンディションをリアルタイムで可視化するほか、距離や消費カロリーなどの計測が可能だ。

ランニング、ウォーキング、ジムワークアウト、インターバルトレーニングに対応するトレーニング機能が、効果的なワークアウトをサポートする。

各種計測データは、スポーツ/健康分野で定評のあるポラール・エレクトロのアルゴリズムを活用し評価および分析が行える。スマートフォンアプリ「CASIO WATCHES」で確認でき、健康管理とパフォーマンスの向上を補助する。

ディスプレーは高精細なMIP液晶の採用により、直射日光の下や斜めの角度からも見やすい。ベゼルに半透明樹脂を使用し、クリアカラーを通して内部構造が見える"シースルー"仕上げのデザインとなっている。

カラーはブルー、ブラックの2色。

価格は4万4000円（税込）。