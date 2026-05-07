WurtS、活動再開を発表 体調不良で活動休止していた「ここからは、WurtSとしての第二章」【コメント全文】
シンガー・ソングライターのWurtS（ワーツ）が7日、活動を再開すると発表した。体調不良により1月から活動を休止し、療養を続けていた。6月29日に東京・渋谷WWW Xで開催されるファンクラブ限定ライブで復帰する。
【画像】眞栄田郷敦と初対面したWurtS
すでにアナウンスされていた7月9日の東京ガーデンシアターで開催される、PEOPLE 1、Chilli Beans.との共催イベント「UPDATE」への出演に加え、“ファンへいち早く音楽を届けたい”という思いから、復帰の場として企画された公演となる。
WurtSは「自分自身と向き合い、身の回りの環境を整える中で『よし、また歩き出そう！』と決断することができました」とコメント。「ここからは、WurtSとしての第二章。これまで応援してくれていたみんな、そしてこれから出会っていく人たちと一緒に乗り越えていきたいと思っています」と決意をつづった。
WurtSは、2021年に本格始動。作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまで全てをセルフプロデュースする21世紀生まれのソロアーティスト。20年11月、自身初となる作品『資本主義の椅子』をリリース。21年1月、TikTokに投稿したオリジナル曲「分かってないよ」が人気を集めた。
JR SKISKIキャンペーンソング「メルト」、テレビ朝日系『グレイトギフト』挿入歌「SF東京」、映画『ブルーピリオド』主題歌「NOISE」、TVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』第2期オープニングテーマ「BURN」（yamaとのコラボ曲）、日本テレビ系『恋は闇』主題歌「BEAT」、TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」などを手掛けた。
■WurtS コメント
みなさん、お久しぶりです。
WurtSです。
この度、6月29日のFCライブから活動を再開させていただきます。
長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
これまで制作と真剣に向き合ってきましたが、長く活動を続けていくためには、自分自身の健康も大切であることを改めて実感しました。
休止期間中、自分自身と向き合い、身の回りの環境を整える中で「よし、また歩き出そう！」と決断することができました。
休止中も、みんなから温かい声をたくさんいただきました。
また、アーティストの仲間や音楽関係者のみなさまからも励ましの言葉をいただきました。
そのすべてが今の原動力になっています。本当にありがとうございます。
ここからは、WurtSとしての第二章。
これまで応援してくれていたみんな、そしてこれから出会っていく人たちと一緒に乗り越えていきたいと思っています。
パワーアップしたWurtSを、ぜひ楽しみにしていてください！
【画像】眞栄田郷敦と初対面したWurtS
すでにアナウンスされていた7月9日の東京ガーデンシアターで開催される、PEOPLE 1、Chilli Beans.との共催イベント「UPDATE」への出演に加え、“ファンへいち早く音楽を届けたい”という思いから、復帰の場として企画された公演となる。
WurtSは、2021年に本格始動。作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまで全てをセルフプロデュースする21世紀生まれのソロアーティスト。20年11月、自身初となる作品『資本主義の椅子』をリリース。21年1月、TikTokに投稿したオリジナル曲「分かってないよ」が人気を集めた。
JR SKISKIキャンペーンソング「メルト」、テレビ朝日系『グレイトギフト』挿入歌「SF東京」、映画『ブルーピリオド』主題歌「NOISE」、TVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱』第2期オープニングテーマ「BURN」（yamaとのコラボ曲）、日本テレビ系『恋は闇』主題歌「BEAT」、TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」などを手掛けた。
■WurtS コメント
みなさん、お久しぶりです。
WurtSです。
この度、6月29日のFCライブから活動を再開させていただきます。
長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
これまで制作と真剣に向き合ってきましたが、長く活動を続けていくためには、自分自身の健康も大切であることを改めて実感しました。
休止期間中、自分自身と向き合い、身の回りの環境を整える中で「よし、また歩き出そう！」と決断することができました。
休止中も、みんなから温かい声をたくさんいただきました。
また、アーティストの仲間や音楽関係者のみなさまからも励ましの言葉をいただきました。
そのすべてが今の原動力になっています。本当にありがとうございます。
ここからは、WurtSとしての第二章。
これまで応援してくれていたみんな、そしてこれから出会っていく人たちと一緒に乗り越えていきたいと思っています。
パワーアップしたWurtSを、ぜひ楽しみにしていてください！